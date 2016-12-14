"Коламбус" здобув сьому перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У Національній хокейній лізі в ніч на середу відбулися десять матчів, в центральному з яких "Коламбус" здобув сьому перемогу поспіль, у вольовому режимі перегравши в гостях "Едмонтон", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Ойлерс" відкрили рахунок у першому періоді завдяки голу Тайлера Пітліка, у другому періоді Сем Ганьє зрівняв рахунок, а в третьому Кем Аткінсон і Метт Калверт принесли "Блю Джекетс" два очки.

Ганьє до голу додав передачу, ставши другою зіркою зустрічі. Головним героєм став Сергій Бобровський, який відбив 33 кидка і оформив свою шосту поспіль перемогу. Російський воротар з 17 виграшами став найкращим у лізі, обійшовши Кері Прайса.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кепіталз» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

1:0 — Нельсон (Панарін, Анісімов) — 09:32 1:1 — Коноллі (Еллер, Врана) — 22:09 1:2 — Вільямс (Врана, Кузнєцов) — 27:37 (5x4) 2:2 — Кулемін (Ледді, Цизикас) — 30:41 2:3 — Нісканен (Орлов, Юханссон) — 41:34 2:4 — Нісканен (Кузнєцов, Карлсон) — 58:02 (5x4)

Воротарі: Галак — Холтбі

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Чикаго Блекхоукс» - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 — вам Римсдайк (Панарін, Анісімов) — 25:18 1:1 — Фаст (Ліндберг) — 28:15 1:2 — Анісімов (Кемпбелл, Панарін) — 38:51

Воротарі: Раанта — Дарлінг

«Кароліна Харрікейнз» — «Ванкувер Кенакс» — 8:6 (2:1, 0:4, 6:1) 1

:0 – Ахо (Стемпняк, Піску) – 5:27 1:1 – Берча (Берроуз, Хорват) – 7:35 2:1 – Скіннер (Райан, Хэнифин) - 9:25 (5х4) 2:2 – Берроуз (Трямкин, Берча) – 24:11 2:3 – Гранлунд (Ericsson) – 25:24 2:4 – Хаттон (Саттер) – 28:47 2:5 – Берча (Д. Сивин, Х. Сивин) - 34:19 3:5 – Скіннер (Раск, Райан) – 41:16 (5х4) 4:5 – Хэйнси (Раск, Фолк) – 44:14 5:5 – Раск (Скіннер, Райан) - 44:38 6:5 – Фолк (Дж.Стаал, Ліндхольм) – 45:14 7:5 – Дж.Стаал (Нордстрем, Ліндхольм) – 52:38 7:6 – Саттер (Гадбрэнсон) – 54:10 8:6 – Стемпняк (Фолк) – 59:02 ПВ

Воротарі: Уорд (Лейтон) — Міллер (Маркстрем)

«Едмонтон Ойлерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

1:0 – 10 Питлик (Кэссиан, Летесту) 1:1 – 27 Ганьє (Веренски, Веннберг) 1:2 – 47 Еткінсон (Веннберг, Ганьє) 1:3 – 48 Калверт (Андерсон)

Воротарі: Талбо — Бобровський

«Даллас Старз» — «Анахайм Дакс» — 6:2 (0:0, 1:1, 5:1)

1:0 – 33 Джонс (Сегін, Бенн) 1:1 – 35 Гецлаф (Ракелль) 1:2 – 41 Перрі (Гецлаф) 2:2 – 45 Хем'юс (Спецца, Бенн) 3:2 – 46 Крэкнелл (Одуя) 4:2 – 50 (Ітт Гудлер) 5:2 – 52 Бенн (Сегін, Джорді Бенн) 6:2 – 53 Факсу (Джорді Бенн)

Воротарі: Ніємі — Гібсон (Бернье)

«Міннесота Вайлд» — «Флорида Пантерз» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 11 Парізе (Брудин, Поминвилл) 2:0 – 24 Хаула (Койл, Нідеррайтер) 3:0 – 29 Е. Стаал (Сперджен, Поминвилл) 4:0 – 46 Койву (Гранлунд, Цукер) 5:0 – 48 Цукер (Брудин, Дамба) 5:1 – 55 Макилрат (Сміт, Маршессо)

Воротарі: Дубник — Люонго (Раймер)

«Нешвілл Предаторз» — «Сент-Луїс Блюз» — 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

0:1 – 10 Шаттенкірк (Тарасенко) 0:2 – 16 Рівс (Эдмундсон, Бродзяк) 0:3 – 21 Хант (Шаттенкірк, Тарасенко) 1:3 – 24 Ніл (Джохансен) 2:3 – 26 Форсберг (Екхольм, Арвідссон) 3:3 – 43 Джохансен (Вілсон) 4:3 – 49 Фішер (Арвідссон, Вілсон) 5:3 – 50 Рібейро (Фіала, Сміт) 6:3 – 58 Фішер (Уотсон)

Воротарі: Рінне — Аллен (Хаттон)

«Торонто Мейпл Ліфс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 6 Хайман (Ст. Нюландер, Меттьюс) 2:0 – 27 Меттьюс (Гардінер, Ст. Нюландер) 2:1 – 52 Браун (Карлссон, Тірні) 2:2 – 54 Павелскі (Марло, Бернс)

Воротарі: Андерсен — Джонс

«Детройт Ред Уінгз» — «Арізона Койотс» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

0:1 – 2 Деанджело (Екман-Ларссон, Рідер) 1:1 – 16 Атанасиу (Ванек, Нюквист) 1:2 – 19 Крауз (Врбата) 1:3 – 22 Макгинн (Чикран, Холланд) 1:4 – 51 Макгинн (Холланд, Дюклер)

Воротарі: Ховард — Сміт

«Баффало Сэйбрз» — «Лос-Анджелес Кінгз» — 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

0:1 – 3 Копітар (Маззин, Льюїс) 0:2 – 27 Картер (Форборт, Тоффолі) 1:2 – 29 О'райллі (Ристолайнен) 2:2 – 33 Айкел (Моулсон, Окпосо) 3:2 – 33 Джионта (Ларссон, Фалк) 4:2 – 35 Айкел (Моулсон, Окпосо) 4:3 – 44 Картер 5:3 – 55 Кейн (Окпосо, Айкел) 6:3 – 59 Райнхарт (Ристолайнен)

Воротарі: Ленер — Будай (Заткофф)