"Витязь" і "Дженералз" знову перенесли очний матч УХЛ

Українська хокейна ліга інформує вболівальників про дати початку матчів між київськими «Дженералз» і харківським «Витязем», повідомляється на сайті УХЛ.

Так, матч #73, який повинен був стати домашнім для «Дженералз», і раніше запланований на 14 грудня, пройде 5 лютого на льоду арени «Термінал». Час початку матчу - 18:45.

Також матч, який повинен був відбутися в Харкові, і раніше перенесений з причини форс-мажору, відбудеться 5 березня. Час початку зустрічі буде уточнено пізніше.

Таким чином, наступні матчі Української хокейної ліги відбудуться у перший ігровий день 26-го туру чемпіонату – 21 грудня, коли «Кривбас» прийматиме «Білий Барс», а «Витязь» зіграє в Харкові з «Донбасом».

До цього часу в календарі УХЛ запланована пауза.

У нинішньому сезоні Української хокейної ліги перенесені вже сім матчів регулярного чемпіонату.