"Піттсбург" розгромив "Арізону" в самому результативному матчі дня НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися два матчі регулярного чемпіонату, в яких "Піттсбург" розгромив "Арізону", а "Монреаль" в овертаймі поступився "Бостону", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Піттсбург" здобув шосту поспіль перемогу, не залишивши "Арізоні" ані найменших шансів - 7:0. А якщо вони і були, то їх звів до нуля воротар Метт Мюррей, який зробив 32 сейва і оформив третій шатаут в сезоні. Мюррей виграв 11 з 13 матчів, в яких брав участь.

Авторами голів у "Пінгвінз" стали сім різних гравців. У першому періоді рахунок відкрив Скотт Вілсон, у другому і найбільш ударному періоді забивали Сідні Кросбі, Нік Боніно, Тревор Дейлі і Брайан Раст. У третій 20-хвилинці шайбами відзначилися Філ Кессел і Джастін Шульц.

"Пінгвінз" за час шестиматчевої переможної серії закинули вже 35 голів. У свою чергу, "Койотіз" програли в шостий раз за сім ігор. Завдяки двом очкам "Піттсбург" піднявся на перше місце Столичного дивізіону, обігнавши "Рейнджерс".

У Монреалі, в дуелі двох блискучих воротарів гору взяв Туукка Раск. З 30 сэйвами, деякі з яких були просто чудовими, голкіпер приніс перемогу "Бостону" і став першою зіркою зустрічі. Кері Прайс з 27 відбитими кидками став другим, але приніс "Монреалю" принаймні одне очко.

До кінця другого періоду воротарі були бездоганні, але рівновагу порушив форвард "Брюїнз" Остін Царник, який забив в ближній кут Прайса за 1:05 до другої перерви і відсвяткувавши таким чином своє 24-річчя. Раску не вистачило до сухого матчу трохи більше трьох хвилин - Пол Байрон з передачі Торі Мітчелла і Андрія Маркова зрівняв рахунок. Вже вп'яте у сезоні Раск позбавляється шатаута, пропускаючи менш ніж за п'ять хвилин до кінця третього періоду. В овертаймі гостріше діяли "Брюїнз". Спочатку забив Давід Крейчі, але його гол був відмінений через перешкоди воротарю. А перемогу "Бостону" приніс Райан Спунер, що переграв Прайса в ближньому бою. Але і це не було крапкою. Оперативний штаб в Торонто ініціював відеоперегляд через можливого офсайду, в той час як у "Брюїнз" на льоду залишався один Здено Хара. На щастя для команди Клода Жульєна, ситуація вирішилася на їх користь.

"Монреаль" зазнав лише третє домашньої поразки в сезоні (14-1-2), а "Бостон" перервав серію з трьох невдалих матчів.