Українська молодіжка перемогла Італію на хокейному чемпіонаті світу

Збірна України з хокею здобула свою першу перемогу на молодіжному чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який проходить у Будапешті.

Команда Андрія Савченка перемогла в овертаймі збірну Італії з рахунком 2:1. Українці пропустили шайбу в першому періоді, але швидко зуміли відігратися, коли гол забив Вадим Щербаков. Перемогу збірної України приніс в додатковий час точний кидок по воротах Андрія Денискіна.

Наступний матч українська команда зіграє у середу, 14 грудня, проти господарів турніру - збірної Угорщини. Початок матчу о 18:30.

Італія U20 - Україна U20 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 03:47 Пітшилер (Бернар, Мородер - більш.) - 1:0; 14:35 Щербаков (Мостовий, Качан) - 1:1; 60:46 Денискін (Григор'єв, Ординський - більш.) - 1:2.