НХЛ. Перемоги "Рейнджерс" і "Чикаго", невдача "Сент-Луїса" (результати матчів)

Один з лідерів Східної конференції НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" минулої ночі легко розгромив своїх географічних сусідів "Нью-Джерсі Девілс".

Матч завершився з рахунком 5:0, а за переможців шайби забивали п'ять різних хокеїстів - Кріс Крайдер, Джей Ті Міллер, Бреді Шей, Брендон Піррі та Джиммі Візі.

Також минулої ночі проводили свої зустрічі дві найкращі команди Західної конференції. "Чикаго Блекхоукс" перемогли "Даллас Старс" з рахунком 3:1, а "Сент-Луїс Блюз" несподівано оступився в матчі з "Міннесотою" - 1:3.

Результати матчів:

Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерсі 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 16:43 Крайдер - 1:0, 36:07 Міллер - 2:0, 39:57 Шей - 3:0, 46:04 Піррі - 4:0, 58:42 Візи - 5:0.

Чикаго - Даллас 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 21:25 Шор - 0:1, 22:17 Хосса - 1:1, 32:30 Анісімов - 2:1, 50:03 Панарін - 3:1.

Міннесота - Сент-Луїс 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 20:45 Дамба - 1:0, 27:49 Нідеррайтер - 2:0, 35:48 Тарасенко - 2:1, 59:01 Гранлунд - 3:1.

Едмонтон - Вінніпег 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 14:50 Перро - 0:1, 21:53 Клефбом - 1:1, 32:00 Торнбурн - 1:2, 42:28 Летесту - 2:2, 51:21 Летесту - 3:2.

Анахайм - Оттава 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 02:58 Крамаросса - 1:0, 07:53 Дзингель - 1:1, 12:05 Перрі - 2:1, 19:13 Верметт - 3:1, 30:29 Рітчі - 4:1, 47:59 Ватанен - 5:1.

Детройт - Філадельфія 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: ОТ 02:44 Шенн - 0:1.

Вашингтон - Ванкувер 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 13:36 Овечкін - 1:0, 45:06 Вільямс - 2:0, 59:08 Вілсон - 3:0.

Торонто - Колорадо 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 18:51 Рантанен - 0:1, 47:27 Маккіннон - 0:2, 57:24 Гардінер - 1:2, 58:49 Комо - 1:3.