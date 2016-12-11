Українська молодіжка програла Польщі у першому матчі хокейного ЧС-2016

Збірна України з хокею невдало розпочала участь у чемпіонаті світу у Дивізіоні 1В, який проходить у Будапешті.

Команда Андрія Савченка програла Польщі з рахунком 2:4. За українську команду шайби забили Микита Коваленко та Ярослав Свищев, а Андрій Денискін віддав дві результативні передачі.

Наступний матч на ЧС-2016 молодіжна збірна України зіграє завтра, 12 грудня, проти Італії. Початок поєдинку о 14:00.

Україна U20 - Польща U20 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Шайби: 19:11 Врубель (Крезолек) - 0:1; 25:10 Ліщарчик (Єзерскі, Скокана) - 0:2; 47:51 Коваленко (Александров, Денискін - більш.) - 1:2; 49:01 Єзерскі (Ліщарчик - більш.) - 1:3; 51:55 Свищев (Денискін, Рубан) - 2:3; 53:14 Пас (Крезолек, Госцинскі) - 2:4