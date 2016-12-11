НХЛ. "Монреаль" декласував "Колорадо", "Піттсбург" переміг "Тампа-Бей" (результати матчів)

Лідер регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Кенедіенс" рошедшей вночі завдав розгромної поразки "Колорадо Евеланж" з рахунком 10:1.

Відзначимо, що відразу чотири голи в матчі забив форвард і капітан "Монреаля" Макс Пачиоретті.

В інших матчах варто виділити перемогу діючих чемпіонів НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" над "Тампа-Бей Лайтнінг" з рахунком 4:3. Перед останнім періодом "Піттсбург" поступався супернику одну шайбу, але голи Євгенія Малкіна та Сідні Кросбі виправили становище.

Результати матчів:

Монреаль - Колорадо 10:1 (6:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 02:56 Флінн - 1:0, 05:13 Пасіоретти - 2:0, 07:12 Лехконен - 3:0, 08:13 Пасіоретти - 4:0, 08:41 Байрон - 5:0, 13:47 Флінн - 6:0, 19:47 Комо - 6:1, 31:35 Радулов - 7:1, 38:33 Пасіоретти - 8:1, 39:59 Пітрі - 9:1, 47:28 Пасіоретти - 10:1.

Тампа-Бей - Піттсбург 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Шайби: 12:03 Кросбі - 0:1, 17:57 Дрюэн - 1:1, 23:38 Філппула - 2:1, 30:19 Дрюен - 3:1, 37:25 Малкін - 3:2, 45:08 Кросбі - 3:3, 48:36 Малкін - 3:4.

Лос-Анджелес - Оттава 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 03:10 Картер - 1:0, 07:22 Мартінес - 2:0, 22:00 Сміт - 2:1, 39:58 Льюїс - 3:1, 52:39 Габорік - 4:1.

Бостон - Торонто 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 21:44 Меттьюз - 0:1, 35:14 Хайман - 0:2, 38:39 Маршан - 1:2, 49:52 ван Рімсдайк - 1:3, 58:27 Браун - 1:4.

Коламбус - Нью-Йорк Айлендерс 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Шайби: 05:59 Бейлі - 0:1, 13:59 Джонсон - 1:1, 30:16 Аткінсон - 2:1, 32:32 Таварес - 2:2, 42:19 Андерсон - 3:2, 49:23 Саад - 4:2, 52:39 Седлак - 5:2, 54:23 Джонс - 6:2.

Флорида - Ванкувер 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 02:22 Барков - 1:0, 29:35 Маккензі - 2:0, 41:05 Екблад - 3:0, 48:06 Скилле - 3:1, 51:45 Д. Сєдін - 3:2, 59:12 Трочек - 4:2.

Аризона - Нешвілл 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 12:50 Голігоскі - 1:0, 14:47 Дофін - 2:0, 15:50 Йосі - 2:1, 52:48 Перлини - 3:1, 54:28 Ханзал - 4:1.

Калгарі - Вінніпег 6:2 (0:0, 4:0, 2:2)

Шайби: 28:29 Хемілтон - 1:0, 33:00 Беннетт - 2:0, 35:20 Хемілтон - 3:0, 37:52 Беклунд - 4:0, 43:31 Боума - 5:0, 53:59 Елерс - 5:1, 56:28 Монахен - 6:1, 59:59 Троуба - 6:2.

Сан-Хосе - Кароліна 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 00:12 Марло - 1:0, 01:59 Стемпняк - 1:1, 03:14 Мартін - 2:1, 31:02 Нордстрем - 2:2, 32:18 Кутюр - 3:2, 34:10 Лабанк - 4:2, 43:43 Райан - 4:3.