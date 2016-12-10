"Вашингтон" здобув третю перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися шість матчів, в одному з яких "Вашингтон" здобув третю перемогу поспіль, впевнено перегравши "Баффало", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гравці "Кепіталз" з серйозним настроєм підійшли до цієї зустрічі, діяли підкреслено зібрано і не втрачали концентрацію, коли вели в рахунку, що траплялося з ними в недалекому минулому.

Рахунок у грі було відкрито на початку другого періоду, коли відзначився Ті-Джей Оши. За шість хвилин перевагу "Кепіталз" подвоїлася після того, як Якуб Врана закинув першу шайбу в кар'єрі. Допоміг йому це зробити Євген Кузнєцов, якому вдався класний швидкісний прорив із середньої зони. В середині третього періоду Кайл Окпосо відквитав одну шайбу, але досить швидко рахунок став 3:1 - Джон Карлсон реалізував більшість, забивши перший гол у сезоні. Маркус Юханссон забивав свій 12-й гол у сезоні у порожні ворота.

Баффало — Вашингтон 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайби: 26:43 Оші — 9 (Бігл, Бэкстрем) — 0:1, 32:39 Врана — 1 (Кузнецов, Орлов — більш) — 0:2, 52:03 Окпосо — 9 (Ристолайнен, о'райллі — більш) — 1:2, 54:20 Карлсон — 1 (Бэкстрем, Йоханссон — більш) — 1:3, 58:48 Йоханссон — 12 (Оші, Орлов) — 1:4

Воротарі: Ленер — Грубауэр

Детройт — Коламбус 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 03:08 Аткінсон — 9 (менше і менше) — 0:1, 24:46 Ларкін — 9 (Ванек, Нільсен — більш) — 1:1, 28:34 Дубінські — 3 (Аткінсон, Савар) — 1:2, 33:30 Седлак — 1 (Ганьє, Нутиваара) — 1:3, 59:46 Ганьє — 11 (Седлак, Джонс) — 1:4

Воротарі: Мразек (Ховард) — Бобровський

Нью-Джерсі — Сент-Луїс 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 01:50 Фаббрі — 7 (Хант, Тарасенко) — 0:1, 25:15 Рівс — 1 (Пьєтранджело, Бродзяк) — 0:2, 26:36 Паренто — 6 (Хол, Енріке) — 1:2, 29:42 Швартц — 11 (Стін, Тарасенко — більш) — 1:3, 51:24 Фаббрі — 8 (Тарасенко, Лехтеря) — 1:4

Воротарі: Кинкейд — Аллен

Міннесота — Едмонтон 3:2 (по буллітам) (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 19:04 Драйзайтль — 13 (Пулио, Питлик) — 0:1, 24:26 Гребля — 3 (Нідеррайтер, Поминвилль) — 1:1, 41:19 Зукер — 5 (Гранлунд) — 2:1, 55:21 Ньюджент-Хопкінс — 5 (Клефбом, Еберле — більш) — 2:2

Вирішальний булліт: Стаал (шостий раунд)

Воротарі: Дубник — Талбо

Чикаго — Нью-Йорк Рейнджерс 0:1 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: в овертаймі 00:55 Холден — 4 (Степан, Макдонаг) — 0:1

Воротарі: Дарлінг — Раанта

Анахайм — Сан-Хосе 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 04:44 Ракелл — 11 (Теодор, Перрі) — 1:0, 15:06 Верметт — 5 (Теодор, Рітчі) — 2:0, 19:54 Бернс — 12 (Марло, Павелскі) — 2:1, 28:40 Лабанк — 3 (Кутюр, Уорд) — 2:2, 54:22 Ліндхольм — 1 (Ritchie) — 3:2

Воротарі: Берньє — Джонс