ВХЛ: "Білий Барс" сенсаційно обіграв "Кривбас", "Донбас" розтрощив "Витязь"

У Білій Церкві та Дружківці відбулися чергові матчі чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Білий Барс" сенсаційно здолав "Кривбас" з Кривого Рогу, а "Донбас" розгромив харківський "Витязь", повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі в Білій Церкві зійшлися аутсайдер турніру і команда, що йде на 3-му місці в таблиці. Незважаючи на роль фаворита "Кривбас" так і не зумів розпечатати ворота суперника. У свою чергу, у господарів майданчика відкрив рахунок Бабинець, який забив гол на 33-й хвилині. А на 42-й він же зробив дубль.

У свою чергу, в матчі в Дружківці сюрпризів не було і близько. "Донбас" розгромив суперника з рахунком 8:1. Дубль на рахунку Нікіфорова і шість гравців закинули по одній шайбі - Буценко, Шаманський, Чердак, Безуглий, Толстоушко і Кочетков. На рахунку харків'ян єдиний гол забив Сальников за рахунку 0:8.

Таки чином, на даний момент у "Донбаса" 63 очки (25 ігор), "Кременчука" - 57 (25), "Кривбаса" - 42 (24), "Дженералз" - 29 (22), "Витязя" - 11 (22), "Білого Барса" - 11 (24).