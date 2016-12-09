Клуби НХЛ виступили проти участі гравців в Олімпіаді-2018

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен заявив, що клуби ліги не хочуть відпускати своїх гравців на Олімпіаду в Пхенчхані, повідомляє SportArena з посиланням на Yahoo Sports.

«Наскільки мені відомо, клуби негативно ставляться до цього питання. Але рішення ще не прийнято. Не знаю, чи є гроші на те, щоб компенсувати витрати хоча б в тих же обсягах, що і на минулих Іграх. Напевно IIHF скаже, що є. Але якщо це піде на шкоду якимось проектам з розвитку хокею, то це не краще рішення питання. Але зараз ми нічого не можемо з цим зробити», — заявив Беттмен.

Остаточне рішення клуби НХЛ мають прийняти найближчим часом, щоб скласти розклад матчів на наступний сезон.