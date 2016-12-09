"Філадельфія" здобула сьому перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися десять матчів, а головною подією стало продовження переможної серії "Філадельфії", яка збільшилася до семи матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Філадельфія" здобула сьому перемогу поспіль, в ефектному стилі перегравши "Едмонтон". Це перша така серія "Льотчиків" з 2011 року. "Флайєрс" двічі поступалися у рахунку з різницею в дві шайби (0:2, 3:5), але змогли відігратися і забити переможний гол за півтори хвилини до кінця третього періоду - це зробив Майкл Раффл.

"Ойлерс" повели з рахунком 2:0 на початку другого періоду, але потім "Флайєрс" закинули три шайби за 72 секунди. "Едмонтон" на це відповів своїми треми голами за дев'ять хвилин. Але ще три голи у третьому періоді принесли "Філадельфії" яскраву й емоційну перемогу.

Кращими гравцями зустрічі стали Клод Жиру (два голи, одна передача) і Якуб Ворачек (один гол, три передачі). У складі "Ойлерс" 3 (1+2) очки набрав Леон Драйзайтль, а Коннор Макдевід записав на свій рахунок 2 (1+1) бали і набрав 38-е очко в сезоні.

Цікавий також той факт, що це була перша зустріч Макдевіда і захисника Брендона Меннінга, в зіткненні з яким перший номер драфту-2015 отримав минулого року серйозну травму. Після гри Макдевід зробив гучну заяву, що Меннінг діяв з наміром завдати травму.

Бостон – Колорадо 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Шайби: 05:30 Дюшен– 10 – 0:1, 12:57 Маккіннон – 7 (менше і менше) – 0:2, 24:09 Мітчелл– 1 – 0:3, 32:03 Пастрнак – 17 (Шаллер) – 1:3, 33:23 Пастрнак – 18 (Маршан, Крюг) – 2:3, 37:06 Содерберг – 4 (Григоренко, Бушемин) – 2:4

Воротарі: Худобин – Пікар

Нью-Йорк Айлендерс – Сент-Луїс 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 04:46 Фаббрі – 6 (Тарасенко) – 0:1, 06:51 – 7 (Ледді, Нельсон – більш) – 1:1, 09:31 Таварес – 8 (Хамоник) – 2:1, 23:33 Бродзяк – 3 (Фаббрі, Эдмундсон) – 2:2, 52:42 – 8 (Сизикас) – 3:2

Воротарі: Грайсс – Аллен

Філадельфія – Едмонтон 6:5 (0:1, 3:2, 3:2)

Шайби: 04:39 Драйзайтль – 12 (Пулюярви, Расселл) – 0:1, 24:35 Макдэвид – 12 (Драйзайтль, Лучич – більш) – 0:2, 32:31 Штрайт – 5 (Кінцеві, Проворов) – 1:2, 33:24 Беллмор – 1 (Макдональд, Вандевельде) – 2:2, 33:43 Жиру – 8 (Ворачек) – 3:2, 36:15 Секера – 4 (Летесту, Макдэвид – менше і менше) – 3:3, 43:07 Пулио – 5 (Драйзайтль, Секера) – 3:4, 45:12 Клефбом – 4 (Еберле, Каджиула – більш) – 3:5, 46:31 Ворачек – 10 (Гостисбихир, Жиру – больш) – 4:5, 52:11 Жиру – 9 (Гудас, Ворачек) – 5:5, 58:31 Раффл – 6 (Ворачек, Штрайт) – 6:5

Воротарі: Мейсон – Густавссон

Монреаль – Нью-Джерсі 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 12:49 Дано – 6 (Бульє, Шоу) – 1:0, 16:19 Енріке – 6 (Паренто, Хол) – 1:1, 17:15 Мітчелл – 6 (Галлахер, Редмонд) – 2:1, 29:59 Лехконен – 4 (Шоу, Дано) – 3:1, 40:45 Пасиоретти– 8 – 4:1, 43:07 Хол – 8 (Енріке, Палмьери – больш) – 4:2, 55:49 Мітчелл – 7 (Галлахер, Байрон) – 5:2

Воротарі: Прайс – Шнайдер

Тампа-Бей – Ванкувер 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Шайби: 03:50 Скилле – 1 (Гадбрансон) – 0:1, 09:03 Гадбрансон– 1 – 0:2, 26:01 Мегна – 2 (Бьега, Трямкин) – 0:3, 31:46 Дрюэн – 4 (Філппула, Витковски) – 1:3, 39:59 Мегна – 3 (Д. Сивин, Гранлунд) – 1:4, 53:58 Скилле – 2 (Гвпс) – 1:5

Воротарі: Бішоп (Василевський) – Міллер (Маркстрем)

Флорида – Піттсбург 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Шайби: 03:06 Кросбі – 18 (Хорнквист, Ширина) – 0:1, 04:51 Ширина – 7 (Кросбі, Шультц) – 0:2, 07:34 Кунакл – 2 (Вілсон) – 0:3, 26:17 Ягр – 6 (Барков, Яндл – більш) – 1:3, 45:48 Каллен – 7 (Уілсон, Шультц) – 1:4, 59:27 Хагелін – 3 (Мюррей) – 1:5

Воротарі: Люонго – Мюррей

Вінніпег – Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 08:02 Крайдер – 7 (Степан, Зуккарелло – більш) – 0:1, 29:51 Шайфли – 14 (Постма, Бафальен) – 1:1, 58:51 Хейес – 11 (Макдонаг, Мллер – більш) – 1:2

Воротарі: Хатчінсон – Раанта

Даллас – Нешвілл 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Шайби: 09:55 Джемі Бенн – 8 (Сегін, Спецца) – 1:0, 10:18 Рітчі – 7 (Руссель, Факсу) – 2:0, 16:03 Арвідссон – 9 (Уотсон) – 2:1, 23:27 Спецца – 5 (Хем'юс, Джеймі Бенн) – 3:1, 25:47 Руссель – 5 (Корпикоски, Клингберг) – 4:1, 39:16 Сегін – 10 (Джеймі Бенн, Спецца – більш) – 5:1, 55:09 Ярнкрок – 5 (Рібейро, Мазанек) – 5:2

Воротарі: Лехтонен – Ринного (Мазанек)

Аризона – Калгарі 1:2 (в овертаймі) (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 07:23 Будиночок – 5 (Доан, Дворак) – 1:0, 17:45 Джиордано – 3 (Гудро, Монахен – більш) – 1:1, в овертаймі 01:09 Хемілтон – 4 (Гудро) – 1:2

Воротарі: Сміт – Джонсон