"Анахайм" здобув вольову перемогу над "Кароліною" в самому результативному матчі дня НХЛ

У ніч на четвер в НХЛ було зіграно чотири матчі, в самому результативному з яких "Анахайм" переграв "Кароліну" в серії буллітів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 6:5.

"Анахайм" виявив велику волю, в овертаймі перегравши "Кароліну". "Дакс" поступались в рахунку 1:3, 2:4 і 3:5, але в кінці третього періоду змогли закинути дві шайби за півтори хвилини і вирвати перемогу в серії булітів. Переможний кидок на рахунку Ондржея Каші. "Дакс" вперше в сезоні здобули перемогу в грі, доля якої вирішувалася не в основний час. У попередніх п'яти випадках вони програвали.

У складі "Анахайма" всі п'ять шайб закинули різні хокеїсти. У тому числі Стефан Ноусен, для якого гол став першим у кар'єрі, і Корі Перрі, який перервав 18-матчеву гольову засуху. Це всього четверта шайба Перрі в сезоні, а за 26 ігор на його рахунку 20 (4+16) очок.

У "Кароліни" дублем відзначився Тейво Теравайнен, а Себастьян Агв набрав 2 (1+1) очки.

За "Анахайм" не грав нападник Рікард Ракелл, який через травму верхньої частини тіла пропустив другий поєдинок поспіль.

Вашингтон Кепіталз – Бостон Брюїнз – 4:3 ВІД (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

1:0 – Вільямс (Кузнєцов, Овечкін) – 00:23 2:0 – Вільямс (Кузнєцов) – 07:57 3:0 – Винник (Бігл) – 25:51 3:1 – Мур (Блид) – 36:35 3:2 – Пастрняк – 39:00 3:3 – Міллер (Чарник, Маршан) – 48:19 (5x4) 4:3 – Бекстрем (Шмідт, Юханссон) – 61:36 (3x3)

Воротарі: Холтбі – Раск

Анахайм Дакс – Кароліна Харрікейнз – 6:5 Б (1:1, 1:2, 3:2, 0:0, 1:0)

1:0 – Кольяно (Сильверберг, Кеслер) – 16:57 1:1 – Терявяйнен (Слэвин, Фолк) – 19:22 (5x4) 1:2 – Макклемент (Скіннер, Райан) – 28:45 1:3 – Ахо (Стемпняк, Уорд) – 30:10 2:3 – Ноэсен (Каші, Крамаросса) – 33:52 2:4 – Піску (Нестрашил) – 44:46 3:4 – Кеслер (Кольяно, Сильверберг) – 48:21 3:5 – Терявяйнен (Агв, Стемпняк) – 49:21 4:5 – Рітчі (Фаулер, Перрі) – 56:01 5:5 – Перрі (Гецлаф, Рітчі) – 57:32 6:5 – Каші – 65:00 ( ПБ)

Воротарі: Гібсон – Уорд

Сан-Хосе Шаркс – Оттава Сенаторз– 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

0:1 – Стоун (Хоффман, Карлссон) – 03:42 (5x4) 0:2 – Карлссон – 07:19 1:2 – Кутюр (Павелскі, Торнтон) – 28:19 (5x4) 2:2 – Бернс (Мартін) – 46:30 2:3 – Келлі (Пажо, Карлссон) – 58:54 2:4 – Пажо (Сміт) – 59:44 (en)

Воротарі: Джонс – Кондон

Торонто Мейпл Ліфс – Міннесота Уайлд– 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

0:1 – Цукер (Гранлунд, Койву) – 08:42 0:2 – Стюарт (Спаржон, Гебріел) – 14:21 1:2 – Сміт (Кадри, Райллі) – 16:50 1:3 – Стаал (Койл) – 21:15 2:3 – Бозак – 30:54

Воротарі: Андерсен – Дубник