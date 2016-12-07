"Кременчуг" забив десять шайб у ворота "Дженералз" в матчі УХЛ

У Кременчуці завершився матч чергового туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременук" приймав столичний "Дженералз" і виграв з рахунком 10:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Господарі майданчика мали перевагу впродовж усього матчу.

Вже в першому періоді гравці "Кременчука" закинули три шайби у ворота столичних гостей, потім тричі відзначилися у другій 20-хвилинці. А в заключному третьому періоді чотири рази вразили ворота суперника,

В іншому матчі дня донецький "Донбас" обіграв харківський "Витязь" з рахунком 8:3. Команда з Донецька виграла перший період з рахунком 5:0, а потім команди обмінялися перемогами у другій та третій 20-хвилинці з однаковим рахунком 2:1.

Таким чином, "Донбас" залишився лідером національної першості (60 очок), випереджаючи "Кременчуг" (57), "Кривбас" (42), "Дженералз" (29), "Витязь" (11) та "Білий Барс" (8).

«Кременчуг» - «Дженералз» 10:0 (3:0; 3:0; 4:0)

Шайби: 1:0 - Гніденко (Кирющенков, Ігнатенко), 08:26, 2:0 - Коренчук (Кузьмик, Слиш), 10:17. 3:0 - Варивода (Коваленя, Гриценко), 18:53. 4:0 - Мельников, 38:35, 5:0 - Гніденко (Гаврик, Кирющенков) – більш., 44:16. 6:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговський), 39:47 – більш., 7:0 - Кузьмик (Слиш, Коренчук), 44:43, 8:0 - Кузьмик (Коренчук, Слиш), 47:23. 9:0 - Дегтярьов (Коренчук, Башко), 50:39, 10:0 - Кирющенков (Ігнатенко, Гаврик), 54:34.

"Донбас" - "Вітязь" - 8:3 (5:0, 2:1, 1:2)

Шайби: 1:0 - Буценко (Никифоров, Лялька), 00:23, 2:0 - Нікіфоров (Буценко), 03:18-бол, 3:0 - Лялька (Кугут, Нікіфоров), 06:11, 4:0 - Лялька (Никифоров, Кугут), 13:19, 5:0 - Горище (Бондарєв, Таран), 13:43, 5:1 - Посєвін (Н.А.Попов), 24:06, 6:1 - Буценко (Никифоров, Лялька), 27:47, 7:1 - Нікіфоров (Лялька, Буценко), 30:26-бол, 8:1 - Петрухно (Буценко, Нікіфоров), 40:51, 8:2 - Н.А.Попов (Посєвін), 47:21, 8:3 - Колядинский (Н.А. Попов), 56:08.