НХЛ. "Рейнджерс" програли в дербі Нью-Йорка, "Монреаль" поступився "Сент-Луїсу" (результати матчів)

Лідер регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Кенедіенс" не зміг обіграти на виїзді "Сент-Луїс Блюз". Гра завершилася в овертаймі з рахунком 3:2, а переможну шайбу закинув форвард господарів Джейден Швартц.

В іншому матчі дня "Рейнджерс" сенсаційно програли "Айлендерс" в дербі Нью-Йорка з рахунком 2:4. Таким чином, "Рейнджерс" вже завтра можуть опуститися на третє місце Західної конференції, якщо їх сусід в турнірній таблиці "Піттсбург" обіграє свого наступного суперника, "Флориду".

Тим часом, лідер Західної конференції "Чикаго Блекхоукс" всуху переміг "Арізону" (4:0) і збільшив відрив у таблиці від "Едмонтона", який в овертаймі поступився "Баффало" (3:4).

Результати матчів:

Сент-Луїс - Монреаль 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 10:06 Байрон - 0:1, 37:42 Плєканєц - 0:2, 47:40 Счастни - 1:2, 50:31 Швартц - 2:2, ОТ 03:38 Швартц - 3:2.

Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 07:03 Мейфілд - 1:0, 17:24 Чимера - 2:0, 20:56 Візі - 2:1, 22:18 Ледд - 3:1, 28:54 Стаал - 3:2, 51:13 Таварес - 4:2.

Чикаго - Арізона 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 15:37 Анісімов - 1:0, 26:26 Хосса - 2:0, 26:45 Расмуссен - 3:0, 56:44 Хосса - 4:0.

Баффало - Едмонтон 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 10:38 Кейн - 1:0, 13:46 Джионта - 2:0, 30:31 Еберле - 2:1, 32:16 Лучич - 2:2, 49:59 Драйзайтль - 2:3, 59:31 Кейн - 3:3, ОТ 00:57 Рістолайнен - 4:3.

Нью-Джерсі - Ванкувер 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 03:42 Хол - 1:0, 21:10 Д. Сєдін - 1:1, 27:08 Палмьєрі - 2:1, 31:09 Лавджой - 3:1, 43:58 Х. Сєдін - 3:2.

Філадельфія - Флорида 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 15:40 Барков - 0:1, 17:07 Сіммондс - 1:1, 30:08 Сіммондс - 2:1, 55:14 Йокінен - 2:2, ОТ 04:51 Ворачек - 3:2.

Нешвілл - Колорадо 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 10:08 Арвідссон - 1:0, 12:08 Маккіннон - 1:1, 18:26 Ніл - 2:1, 23:46 Дюшен - 2:2, 25:59 Саббен - 3:2, 33:56 Дюшен - 3:3, 41:04 Йосі - 4:3.

Вінніпег - Детройт 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 06:41 Копп - 1:0, 07:05 Татар - 1:1, 11:22 Бафальєн - 2:1, 13:06 Лайне - 3:1, 30:59 Мента - 3:2, 37:52 Ванек - 3:3.

Вирішальний булліт: Зеттерберг (четвертий раунд)

Даллас - Калгарі 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 13:15 Маккензі - 1:0, 32:19 Гудро - 1:1, 49:49 Монахен - 1:2.