НХЛ. "Піттсбург" і "Оттава" забили 13 голів на двох, "Бостон" і "Вашингтон" перемогли в овертаймах (результати матчів)

Чинний чемпіон НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" минулої ночі переміг "Оттаву Сенаторс" у феєричному матчі, де було забито відразу 13 шайб.

Гра завершилася з рахунком 8:5. Хет-триком відзначився форвард "Пінгвінс" Брайан Раст. Крім того, лідер "Піттсбурга" Сідні Кросбі забив свій 17-й у сезоні гол і вийшов на перше місце у списку бомбардирів НХЛ.

В інших матчах відзначимо перемоги в овертаймах "Бостона" і "Вашингтона", які обіграли "Фориду" і "Баффало", відповідно.

Результати матчів:

Піттсбург - Оттава 8:5 (2:2, 3:2, 3:1)

Шайби: 01:45 Раст - 1:0, 08:18 Турріс - 1:1, 08:45 Кросбі - 2:1, 13:44 Карлссон - 2:2, 21:00 Стоун - 2:3, 27:08 Хоффман - 2:4, 28:28 Каллен - 3:4, 34:13 Кессел - 4:4, 34:37 Шультц - 5:4, 41:05 Малкін - 6:4, 46:17 Фанеф - 6:5, 52:36 Раст - 7:5, 57:32 Раст - 8:5.

Бостон - Флорида 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 18:32 Шаллер - 1:0, 29:44 Ягр - 1:1, 36:37 Пастрнак - 2:1, 47:54 Барков - 2:2, 53:08 Бекес - 3:2, 58:31 Демерс - 3:3, ОТ 01:23 Пастрнак - 4:3.

Вашингтон - Баффало 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 05:59 Гіргенсонс - 0:1, 25:23 Бігл - 1:1, 35:23 Окпосо - 1:2, 53:42 Йоханссон - 2:2, ОТ 02:38 Йоханссон - 3:2.

Коламбус - Арізона 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 09:28 Рідер - 0:1, 11:39 Ганьє - 1:1, 25:09 Фоліньо - 2:1, 51:37 Ганьє - 3:1, 55:00 Веренскі - 4:1.