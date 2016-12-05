НХЛ. "Монреаль" переміг у серії булітів, "Чикаго" програв "Вінніпегу" (результати матчів)

Лідер регулярного чемпіонату Нацональной хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Кенедіенс" в черговому матчі сезону обіграв "Лос-Анджелес Кінгс" (5:4). Канадці тричі протягом матчу виходили вперед, але перемогу вдалося завоювати лише за підсумками серії булітів. Вирішальну шайбу закинув форвард "Монреаля" Пол Байрон.

В інших матчах дня відзначимо поразку лідера Східної конференції "Чикаго Блекхоукс" від "Вінніпег Джетс" з рахунком 1:2.

Результати матчів:

Лос-Анджелес - Монреаль 4:5 Б (0:1, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 02:30 Пасіоретти - 0:1, 20:56 Картер - 1:1, 23:10 Шор - 2:1, 25:12 Пасіоретти - 2:2, 30:23 Дауті - 3:2, 31:50 Радулов - 3:3, 37:41 Льюїс - 4:3, 42:03 Шоу - 4:4.

Вирішальний булліт: Байрон (четвертий раунд)

Чикаго - Вінніпег 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 39:16 Літтл - 0:1, 53:06 Панарін - 1:1, 55:15 Копп - 1:2.

Кароліна - Тампа-Бей 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: ОТ 01:26 Ді Джузеппе - 1:0.

Нешвілл - Філадельфія 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 18:12 Сіммондс - 0:1, 23:17 Ярнкрок - 1:1, 26:47 Сіммондс - 1:2, 31:19 Вілсон - 2:2, 36:37 Раффл - 2:3, 59:33 Вандевельде - 2:4.

Нью-Йорк Айлендерс - Детройт 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Шайби: 05:16 - 1:0, 12:53 Грін - 1:1, 34:40 Грін - 1:2, 41:52 Бойчак - 2:2, 53:06 Зеттерберг - 2:3, 55:39 Бейлі - 3:3, ОТ 01:02 Декайзер - 3:4.

Калгарі - Анахайм 8:3 (1:0, 5:1, 2:2)

Шайби: 02:09 Гудро - 1:0, 22:50 Кеслер - 1:1, 31:28 Брауера - 2:1, 32:20 Чіассон - 3:1, 32:55 Стейджан - 4:1, 36:37 Беннетт - 5:1, 37:32 Хемілтон - 6:1, 45:34 Монахен - 7:1, 55:39 Джиордано - 8:1, 56:30 Кеслер - 8:2, 56:50 Шоу - 8:3.

Едмонтон - Міннесота 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 02:56 Марун - 1:0, 19:05 Койл - 1:1, ОТ 03:11 Койву - 1:2.