"Кременчук" повторив рекорд результативності в матчі Української хокейної ліги

Хокейний клуб "Кременчук" розгромив білоцерківський "Білий Барс" у єдиному матчі дня Української хокейної ліги (УХЛ). Гра завершилася з рахунком 13:0 на користь господарів льоду.

Така різниця в рахунку стала рекордною для нинішнього сезону УХЛ. При цьому, раніше "Кременчуку" вже вдавалося забивати 13 шайб в одному матчі - це сталося у вересні під час матчу з харківським "Витязем", який завершився з рахунком 13:2.

Також різниці в 11 голів вдавалося досягти "Донбасу". Донецька команда у вересні з рахунком 11:0 перемогла "Білий Барс".

Кременчук - Білий Барс - 13:0 (3:0, 4:0, 6:0)

Шайби: 02:56 Коренчук (Ігнатенко, Кузьмик) - 1:0, 03:43 Коваленя (Кірющенков, Мельников) - 2:0, 18:55 Гніденко (Кірющенков, Ісаєнко) - 3:0, 24:47 Слиш (Дегтярьов, Коренчук) - 4:0, 25:14 Кірющенков (Гаврик, Гніденко) - 5:0, 36:08 Слиш (Кузьмик, Дегтярьов) - 6:0, 36:46 Ігнатенко (Кирющенков) - 7:0, 40:30 Коренчук (Кузьмик) - 8:0, 43:44 Слиш (Кузьмик, Коренчук - більш.) - 9:0, 45:26 Коваленя (Петранговський, Гриценко) - 10:0, 51:16 Кірющенков (Гніденко, Гаврик) - 11:0, 53:35 Гніденко (Кірющенков, Мельников - більш.) - 12:0, 56:24 Гніденко (Коваленя, Петранговський) - 13:0.

Таким чином, "Кременчук" знову наздогнав "Донбас" за набраними очками в турнірній таблиці УХЛ. При цьому, у донеччан є дві гри в запасі.

"Білий Барс" з вісьмома очками перебуває на останньому місці в таблиці.