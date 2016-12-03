"Донбас" обіграв "Кривбас" і вийшов в одноосібні лідери УХЛ

У Кривому Розі завершився матч чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кривбас" приймав "Донбас" і програв з рахунком 0:3.

Доля матчу була вирішена наприкінці другого періоду.

Господарі майданчика на рівних провели з "Донбасом" майже два періоди, але в основному відбивалися від атак суперника, не думаючи про власні. Однак, в самій кінцівці другого періоду все ж пропустили гол. А в третьому періоді донеччани ще двічі вразили ворота суперника.

Таким чином. "Донбас" вперше за тривалий час вийшов на "чисте" перше місце в таблиці національної першості. На рахунку "Донбасу" 54 очки (22 гри), "Кременчука" - 51 (23), "Кривбаса" - 42 (22).

"Кривбас" - "Донбас" - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 - Лялька (Єгоров, Кочетков), 38:43-бол, 0:2 - Побєдоносцев (Кочетков), 41:31-більш, 0:3 - Рамазанов (Бондарєв), 56:19.

«Кривбас»: Безхлібний (Коржиків); Александров – Катрич, Караульщук (А) – Вал.Алексюк – Слюсар; Магерів – Білоусов, Німенко – Черненко (К) – Селянин; Афанасьєв – Рябенко (А), Саченко – Секірко – Тимченко; Коваленко, Підгурський – Макрицький – Рубан.

«Донбас»: Царегородцев (Дяченко); Хакімов – Кугут (А), Лялька – Буценко – Нікіфоров; Побєдоносцев (К) – Яковлевс, Єгоров – Шафаренко – Кочетков (А); Вл.Алексюк – Петрухно, Безуглий – Шаманський – Рамазанов; Толстушко – Таран, Горище – Бондарєв – Мазур.