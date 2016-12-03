"Сан-Хосе" виграв десятий поспіль домашній матч у "Монреаля" в НХЛ

У Національній хокейній лізі в ніч на суботу відбулися два матчі, в одному з яких "Монреаль" обіграв "Сан-Хосе" з рахунком 2:1., повідомляє офіційний сайт ліги.

"Канадієнс" не вдалося перервати серію з дев'яти поразок поспіль в SAP Center. "Сан-Хосе" за рахунок голів Брента Бернса і Джо Павелскі в першому періоді переміг у шостому матчі з останніх семи і завдав 10-у поразку "Монреалю" на своєму льоду (2:1). В останній раз "Канадієнс" вигравали в Сан-Хосе 23 листопада 1999 року.

У дуелі провідних воротарів ліги Мартін Джонс переграв Кері Прайса. До матчу на нуль Джонсу не вистачило всього 77 секунд, коли Арттурі Лехконен реалізував більшість у форматі шість на чотири ("Монреаль" зняв воротаря). На рахунку Джонса 31 сейв, Прайс відбив 28 кидків.

"Монреаль" (16-5-2) останнім часом грає не дуже вдало - поразка в Сан-Хосе стала п'ятою у шести останніх гостьових іграх. А всього "Канадієнс" поступилися в шести з останніх семи матчів.

В іншому матчі дня воротар Чед Джонсон остаточно утвердився в ролі першого номера "Калгарі". З 15 листопада, коли він зробив шатаут в матчі з "Міннесотою", Джонсон лише двічі поступався місце у воротах Брайану Елліотту (обидва рази "Флеймс" програли), вигравши сім з дев'яти своїх ігор.

У п'ятницю 30-річний голкіпер, який жодного разу в кар'єрі не проводив більше 45 матчів за сезон, відбив 23 кидка "Міннесоти" і ще два в серії булітів і допоміг "Калгарі" виграти з рахунком 3:2.

"Флеймс" вперше в сезоні виграли дві зустрічі, які відбувалися за два дні. У складі "Калгарі" відзначилися Кріс Верстиг і Мікаель Бэклунд, у "Уайлд" - Мікко Койву і Кріс Стюарт (перший за 16 матчів). На рахунку Девана Дубника 29 сейвів. Переможний буліт реалізував Шон Монахен.

"Міннесота" програла перші три гри п'ятиматчевого гостьового турне.

Калгарі — Міннесота 3:2 (по буллітам) (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 03:50 Стюарт — 3 (Спаржеон, Сутер) — 0:1, 12:26 Верстиг — 4 (Йокипакка, Монахен) — 1:1, 13:33 Бэклунд — 4 (Ткачак, Джиордано — більш) — 2:1, 47:40 Койву — 5 (Зукер, Спаржеон) — 2:2

Вирішальний булліт: Монахен (другий раунд)

Воротарі: Джонсон — Дубник

Сан-Хосе — Монреаль 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 05:22 Бернс — 10 (Павелскі, Торнтон — більш) — 1:0, 19:03 Павелскі — 8 (Торнтон) — 2:0, 58:43 Лехкконен — 3 (Шоу, Гальченюк — більш) — 2:1

Воротарі: Джонс — Прайс