Чикаго" вийшов на перше місце у зведеній таблиці НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі були зіграні 12 матчів,в центральному з яких "Чикаго" в овертаймі з рахунком 4:3 переграв "Нью-Джерсі", набрав 35 очок і очолив таблицю ліги. Щоправда, у "Монреаля", який відстає на одне очко, є дві гри в запасі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Перемогу "Блэкхокс" приніс гол Маріана Хосси, який відзначився через кілька хвилин після того, як форвард "Девілз" Майк Каммаллері потрапив у штангу.

До складу "Нью-Джерсі" після восьмиматчевої відсутності повернувся Тейлор Хол. Але головною зіркою "Девілз" став Тревіс Зейджак, який оформив хет-трик.

Нападаючий "Чикаго" Артем Анісімов забив 10-й гол у сезоні, ефектно перегравши Кору Шнайдера в середині другого періоду. Тренер Джоел Кенневілль при відсутності через травми Джонатана Тейвзе дуже сподівається на кращу трійку ліги минулого сезону Артемій Панарін - Анісімов - Патрік Кейн. У Кейна в цій зустрічі одна передача, Панарін завдав три кидки по воротах та результативних балів не набрав. Насторожує четвірка Панаріна навпроти показника "втрати" - це дуже багато.

Піттсбург Пінгвінз – Даллас Старз– 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

1:0 – Коул (Кессел, Шульц) – 08:47 (4x4) 1:1 – Шор (Івз, Джонс) – 11:25 2:1 – Хернквист (Малкін, Кросбі) – 27:43 (5x3) 2:2 – Сегін (Спецца, Клингберг) – 31:21 (5x4) 3:2 – Кросбі (Ширина, Хернквист) – 39:38 4:2 – Ширі (Кросбі, Шульц) – 56:22 5:2 – Фер (Кюнхакль) – 57:14 (en) 6:2 – Боніно (Уілсон, Коул) – 57:55

Воротарі: Флері – Ніємі

Вашингтон Кепіталз – Нью-Йорк Айлендерс– 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

0:1 – Прінс (Цизикас) – 43:15 0:2 – Нельсон (Таварес, Бейлі) – 46:43 0:3 – Чимера (Ледд) – 47:43

Воротарі: Холтбі – Галак

Баффало Сэйбрз – Нью-Йорк Рейнджерс– 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

1:0 – Ларссон (Маккейб, Джионта) – 00:18 1:1 – Макдона (Степан) – 16:15 (5x4) 1:2 – Неш (Весі, Кленденинг) – 28:15 (5x4) 2:2 – Джионта (Фоліньо) – 29:48 2:3 – Стаал (Фаст, Крайдер) – 31:42 3:3 – Айкел (Окпосо, Ристолайнен) – 52:45 (5x4) 4:3 – Айкел (Райнхарт, Кейн) – 54:28

Воротарі: Нільссон – Лундквіст

Бостон Брюїнз – Кароліна Харрікейнз – 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Хэнифин (Скіннер, Райан) – 27:37 (5x4) 1:1 – Коло (Пастрняк, Крейчі) – 59:28 (6x5) 2:1 – Пастрняк – 65:00 ( ПБ)

Воротарі: Худобин – Уорд

Детройт Ред Уінгз – Флорида Пантерз – 1:2 ВІД (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 – Зеттерберг – 01:23 1:1 – Демерс (Яндл, Сміт) – 18:15 (4x4) 1:2 – Барков (Маршессо) – 62:04 (3x3)

Воротарі: Мразек – Луонго

Оттава Сенаторз – Філадельфія Флайєрс – 2:3 ВІД (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) 1:0 – Хоффман (Стоун, Турріс) – 08:23 (5x4) 2:0 – Дзингел (Фанеф, Турріс) – 21:57 2:1 – Жиру (Ворачек) – 36:50 2:2 – дель Зотто (Штрайт, Рід) – 37:50 2:3 – Жиру (Ворачек, Гостисбер) – 60:40 (3x3)

Воротарі: Кондон – Мейсон

Вінніпег Джетс – Едмонтон Ойлерс– 3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

1:0 – Літтл (Wheeler, Стэффорд) – 00:35 1:1 – Летестю (Драйзайтль, Секера) – 02:31 (5x4) 2:1 – Лайні (Енстрем, Елерс) – 10:14 (5x4) 2:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Лучич) – 20:51 (5x4) 2:3 – Летестю (Лучич, Макдэвид) – 25:06 (5x4) 2:4 – Маруна (Кассиан, Летестю) – 31:43 3:4 – Лайні (Бафлин, Уілер) – 41:44 (5x3) 3:5 – Драйзайтль (Макдэвид, Ларссон) – 47:13 3:6 – Пуйо (Секера, Ньюджент-Хопкінс) – 47:33

Воротарі: Хеллебайк, Хатчінсон – Тальбо

Сент-Луїс Блюз – Тампа-Бей Лайтнінг– 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

1:0 – Тарасенко (Парэйко) – 01:39 2:0 – Тарасенко (Стін, Шаттенкірк) – 09:37 (5x4) 2:1 – Пакетт (Друен, Вермин) – 10:39 3:1 – Шаттенкірк (Фаббрі, Стін) – 13:17 (5x4) 4:1 – Шаттенкірк (Стін, Тарасенко) – 21:44 (5x4) 4:2 – Джонсон (Кучеров, Палат) – 34:25 4:3 – Кучеров (Хедман, Бойл) – 41:41 (5x4) 5:3 – Тарасенко (Фаббрі, Шаттенкірк) – 48:11 5:4 – Пакетт (Друен, Вермин) – 51:56

Воротарі: Аллен – Василевський, Бішоп

Чикаго Блекхоукс – Нью-Джерсі Девілз – 4:3 ВІД (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)

0:1 – Зейджак (Палмьери, Сиверсон) – 03:13 1:1 – Крюгер (Расмуссен, Сібрук) – 21:02 1:2 – Зейджак (Палмьери) – 30:43 (5x4) 2:2 – Анісімов (Кіт, Сібрук) – 32:25 3:2 – Яльмарссон – 38:25 3:3 – Зейджак (Каммальері) – 48:49 4:3 – Маріан Госса (Кейн, Кит) – 61:31 (3x3)

Воротарі: Кроуфорд – Шнайдер

Колорадо Евеланш – Коламбус Блю Джекетс– 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

0:1 – Саад (Хартнелл, Джонсон) – 04:56 0:2 – Фоліньо (Саад, Джонс) – 16:15 1:2 – Комо (Джонсон, Бошмен) – 30:38 (5x4) 2:2 – Хенлі (Беррі) – 34:25 2:3 – Дженнер (Аткінсон) – 48:57

Воротарі: Варламов – Бобровський

Арізона Койотс – Лос-Анджелес Кінгз– 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

1:0 – Ганзал (Врбата, Стоун) – 00:15 (5x4) 1:1 – Кінг (Браун, Копітар) – 12:25 2:1 – Ганзал (Стоун, Екман-Ларссон) – 18:32 (5x4) 2:2 – Нолан (Кліффорд, Шор) – 30:14 2:3 Нолан – 53:41 3:3 – Рідер (Голігоскі, Мартинук) – 53:50 3:4 – Льюїс (Габорік, Копітар) – 55:55

Воротарі: Сміт – Будай, Заткофф

Ванкувер Кенакс – Анахайм Дакс– 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

0:1 – Сильверберг (Фаулер, Ватанен) – 23:19 0:2 – Каші (Гецлаф, Рітчі) – 34:35 1:2 – Седін (Ericsson) – 53:00 1:3 – Кольяно (Теодор) – 57:35

Воротарі: Міллер – Гібсон