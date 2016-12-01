УХЛ: "Донбас" переміг "Кременчуг", "Дженералз" та "Білий Барс" обмінялися перемогами

ХК "Донбас" переміг ХК "Кременчук" у центральному матчі туру Української хокейної ліги (УХЛ) і очолив турнірну таблицю чемпіонату.

Матч завершився з рахунком 4:2. За "Донбас" шайби забивали Микита Буценко, Денис Кочетков, Євген Нікіфоров і Віталій Лялька, за "Кременчук" - Тимур Гриценко та Севастьян Карпенко.

В інших матчах київські "Дженералз" обмінялися перемогами з білоцерківським "Білим Барсом". Вчора підопічні Олександра Сеуканда обіграли суперника з рахунком 4:1, а сьогодні втратили перемогу за 8 секунд до кінця основного часу, після чого програли в овертаймі.

Таким чином, тепер "Донбас" і "Кременчук" мають по 51 очку в турнірній таблиці, але донеччани мають перевагу за особистими зустрічами і дві гри в запасі.

Результати матчів:

Донбас - Кременчуг 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Шайби: 24:51 Т. Гриценко (Варивода, Коваленя) - 0:1; 26:41 Буценко (Кугут, Лялька - більш.) - 1:1; 26:59 Кочетков (Шафаренко, Єгоров) - 2:1; 31:49 Нікіфоров (Хакімов, Буценко) - 3:1; 33:58 Карпенко (Кіча, Ісаєнко) - 3:2; 46:35 Лялька (Никифоров) - 4:2.

Дженералз (Київ) - "Білий Барс" (Біла Церква) 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 06:06 Орлов - 1:0; 20:19 Скрипець (Овчинников, Костюк - більш.) - 2:0; 38:33 Шапіро (Дворник, Шпак) - 3:0; 43:07 Люльчук (Толкунов, Дворецький - більш.) - 3:1.

Дженералз (Київ) - "Білий Барс" (Біла Церква) 3:4 ВІД (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голи: 05:01 Ружников (Ядловський, Вінницький) - 0:1, 34:26 - А. Дворник (менш.) - 1:1, 37:30 Лісників (Бондаренко, Логач - більш.) - 1:2, 44:03 А. Дворник (Скрипець, Н. Дворник) - 2:2, 50:13 - Костюк (Татаренко) - 3:2, 59:52 - Ромащенко (Бондаренко, Толкунов) - 3:3, ОТ 02:21 - Бондаренко (Ромащенко, Толкунов) - 3:4.