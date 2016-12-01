"Айлендерс" забили два голи за три секунди в черговому матчі НХЛ (результати матчів)

У ніч на четвер відбулися три матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, в одному з яких "Нью-Йорк Айлендерс" обграл "Піттсбург Пінгвінз",забивши вирішальні дві шайби протягом трьох секунд гри, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Нью-Йорк" здорово провів перші два періоди, закинувши у ворота Метта Мюррея три шайби: відзначилися Джонні Бойчук, Джейсон Чимера і Кейсі Сізікас. Проте в третьому періоді Конор Ширі, Джастін Шульц та Євген Малкін забили по голу, зробивши рахунок 3:3. "Пінгвінз" перехопили ініціативу і готові були вигравати зустріч, але за 27 секунд до невдалого овертайму Андерс Чі здорово підставив ключку під кидок Томаса Хіккі, забивши переможний гол. "Піттсбург" вшістьох вийшов на вкидання і вже за три секунди отримав ще один гол у порожні ворота - другу шайбу в сезоні закинув Микола Кульомін.

Три секунди між голами однієї команди - повторення рекорду НХЛ. Раніше дві шайби за три секунди одній команді вдавалося закидати 12 березня 1935 року ("Сент-Луїс "Іглз") і 21 січня 2004 року ("Міннесота Вайлд").

Двічі в історії НХЛ були випадки, коли дві шайби поділяли дві секунди, але їх закидали різні команди: 5 січня 2016 року це зробили "Коламбус" і "Міннесота", а 19 грудня 1987 року - "Сент-Луїс" і "Бостон".

Нью-Йорк Айлендерс — Піттсбург 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Шайби: 19:47 Бойчак — 3 (Бейлі, Нельсон) — 1:0, 22:10 Чимера — 2 (Мейфілд, Бувилье) — 2:0, 37:21 Сизикас — 3 (Мейфілд, Ледд) — 3:0, 40:32 Шири — 5 (Хорнквист, Кросбі) — 3:1, 50:40 Шультц — 1 (Коул) — 3:2, 53:08 Малкін — 9 (Дюмолин, Кросбі) — 3:3, 59:33 — 5 (Хікі, Бойчак) — 4:3, 59:36 Кульомін — 2 (Сизикас) — 5:3

Воротарі: Грайсс — Мюррей

Калгарі — Торонто 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 00:19 Ф. Хемілтон — 1 (Ферланд, Энгелланд) — 1:0, 00:49 Верстиг — 3 (Монахен, Брауера) — 2:0, 15:49 Стейджан — 2 (Фролік, Чіассон) — 3:0

Воротарі: Джонсон — Енрот

Лос-Анджелес — Сан-Хосе 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Шайби: 03:32 Лабанк — 2 (Кутюр, Уорд) — 0:1, 19:05 Кутюр — 8 (Донський, Уорд) — 0:2, 19:35 Карпентер — 1 (Бодкер) — 0:3, 23:01 Браун — 4 (Габорік, Дауд — більш) — 1:3, 58:43 Кутюр — 9 — 1:4

Воротарі: Будай — Джонс