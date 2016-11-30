"Рейнджерс" оновив рекорд найтривалішої переможної серії проти однієї команди НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися 12 матчів, в одному з яких "Рейнджерс" дивом уникли п'ятої поспіль домашньої поразки і продовжили переможну серію в домашніх матчах з "Кароліною" до 12 ігор, повідомляє офіційний сайт ліги.

Серія стала найтривалішою для "Нью-Йорка" проти одного суперника.

"Харрікейнз" добре провели перший період, повівши в рахунку 2:0 після двох голів Віктора Сталберга, який у минулому сезоні грав за "Рейнджерс". Але у другому періоді господарі відіграли спочатку одну шайбу (Нік Холден), а на початку третього Рік Неш після ефектного сольного проходу зрівняв рахунок. За п'ять хвилин до кінця третього періоду Джиммі Села забив переможний гол.

Нью-Йорк Рейнджерс — Кароліна 3:2 (2:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 05:22 Сталберг — 5 (Теннісон, Нордстрем) — 0:1, 12:55 Сталберг — 6 (Макклемент) — 0:2, 29:13 Холден— 3 — 1:2, 40:24 Неш— 10 — 2:2, 54:48 Візи — 8 (Неш, Шей — більш) — 3:2

Воротарі: Лундквіст — Уорд

Коламбус — Тампа-Бей 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 05:30 Карлссон — 4 (Андерсон, Мюррей) — 1:0, 23:40 Веннберг — 5 (Джонс) — 2:0, 36:00 Андерсон — 7 (Хартнелл, Нютиваара) — 3:0, 41:57 Хартнелл — 5 (Савар, Андерсон) — 4:0, 52:38 Ганьє— 8 — 5:0, 57:10 Філппула — 5 (Поінт, Сустр) — 5:1

Воротарі: Бобровський — Василевський

Філадельфія — Бостон 3:2 (по буллітам) (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: 13:56 Дель Зотто — 2 (Сіммондс, Кінцевий) — 1:0, 15:28 Жиру — 5 (Ворачек, Шенн — більш) — 2:0, 44:26 Крейчі — 3 (Крюг) — 2:1, 45:44 Маршан — 7 (Крюг, Карло) — 2:2

Вирішальний булліт: Гостисбихир (дев'ятий раунд)

Воротарі: Мейсон — Раск

Оттава — Баффало 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)

Шайби: 06:16 Окпосо — 7 (Айхель, Ристолайнен — більш) — 0:1, 09:31 Айхель — 1 (о'райллі, Ристолайнен — більш) — 0:2, 13:47 Хоффман — 5 (Боровицки, Брассар) — 1:2, 14:18 о'райллі — 5 (Джорджес, Фрэнсон) — 1:3, 28:20 Стоун — 7 (Турріс, Хоффман — більш) — 2:3, 37:08 Райнхарт — 5 (Кейн) — 2:4, 37:51 Хоффман — 6 (Карлссон, Стоун) — 3:4, 56:43 о'райллі — 6 (Райнхарт, Окпосо — більш) — 3:5, 58:29 Хоффман — 7 (Фанеф, Карлссон — больш) — 4:5

Воротарі: Андерсон — Ленер (Нілссон)

Детройт — Даллас 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 00:16 Линделл — 2 (Сегін, Ікін) — 0:1, 19:21 Ларкін — 7 (Грін, Нільсен — більш) — 1:1, 27:56 Мента — 3 (Зеттерберг, Кронвалл — більш) — 2:1, 58:57 Отт — 2 (Ванек) — 3:1

Воротарі: Мразек — Лехтонен

Вінніпег — Нью-Джерсі 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Шайби: 11:20 Шайфли — 13 (Бафальен, Елерс) — 1:0, 13:21 Уілер — 8 (Копп, Троуба) — 2:0, 42:52 Вуд — 1 (Енріке) — 2:1, 44:47 Лайні — 13 (Шайфли, Шиарот) — 3:1, 47:48 Лэппин — 4 (Северсон) — 3:2

Воротарі: Хеллебайк — Шнайдер

Чикаго — Флорида 2:1 (по буллітам) (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 17:50 Паник — 7 (Расмуссен, Крюгер) — 1:0, 40:35 Ягр — 4 (Маршессо, Экблад — більш) — 1:1

Вирішальний булліт: Паник (третій раунд)

Воротарі: Кроуфорд — Люонго

Колорадо — Нешвілл 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 14:52 Фішер — 5 (Уотсон, Битетто) — 0:1, 15:58 Рантанен — 3 (Бурк, Тютін) — 1:1, 20:07 Арвідссон — 7 (Саббен, Джохансен) — 1:2, 23:04 Фіала — 3 (Йосі, Рібейро) — 1:3, 36:25 Р. Бурк — 8 (Задоров, Рантанен) — 2:3, 40:34 Джохансен— 5 — 2:4, 42:42 Уотсон — 1 (Йосі, Гудро) — 2:5, 44:01 Григоренко — 3 (Беррі, Дюшен) — 3:5

Воротарі: Пікар — Ринного

Едмонтон — Торонто 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайби: 05:45 Меттьюз — 10 (Зайцев, Нюландер) — 0:1, 22:49 ван Римсдайк — 10 (Марнер, Бозак) — 0:2, 24:50 Секера — 3 (Расселл, Макдэвид) — 1:2, 26:00 Кадрі — 10 (Комарів) — 1:3, 37:58 Хайман— 3 — 1:4, 43:58 Макдэвид — 11 (Лучич) — 2:4

Воротарі: Талбо (Густавссон) — Андерсен

Ванкувер — Міннесота 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Шайби: 05:07 Поминвилль — 4 (Нідеррайтер, Сканделла) — 0:1, 23:24 Поминвилль — 5 (Хоула, Зукер) — 0:2, 29:23 Саттер — 6 (Стетчер, Х. Сивин — більш) — 1:2, 31:22 Хаттон — 3 (Д. Сивин, Х. Сивин — більш) — 2:2, 41:09 Ерікссон — 6 (Шапут, Хаттон) — 3:2, 42:08 Бертчі — 3 (Сбиса, Саттер) — 4:2, 43:20 Зукер— 3 — 4:3, 54:11 Сутер — 5 (Спаржеон, Нідеррайтер) — 4:4, 57:25 Бертчі — 4 (Стетчер, Барроус) — 5:4

Воротарі: Міллер — Кэмпер

Анахайм — Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 16:50 Ракелл — 9 (Кеслер, Ватанен — більш) — 1:0, 31:56 Фаулер — 7 (Силфверберг, Кеслер) — 2:0, 58:00 Шоу — 5 (Пасиоретти, Галлахер) — 2:1

Воротарі: Гібсон — Прайс

Сан-Хосе — Арізона 2:1 (в овертаймі) (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 27:19 Будиночок — 4 (Врбата, Шенн) — 0:1, 35:29 Тірні — 2 (Бодкер, Брон) — 1:1, в овертаймі 00:19 Бернс — 9 (Павелскі, Кутюр — більш) — 2:1

Воротарі: Джонс — Сміт