ЧС з хокею в Києві: талісманами стали козаки, відкрито продаж квитків на турнір

У столичному Палаці спорту відбулася презентація Чемпіонату світу-2017 з хокею в Дивізіоні 1А, який відбудеться в Києві у квітні 2017 року, повідомляє кореспондент УНІАН.

Талісманами турніру стали знамениті козаки з мультиплікаційного фільму "Як козаки в футбол грали". Тепер, за задумом організаторів хокейного ЧС, козаки будуть грати в хокей.

Також сьогодні було дано старт продажу квитків на матчі чемпіонату світу. Ціни на квитки - від 50 гривень. Володарем першого квитка на Чемпіонат світу з хокею-2017 (матч Україна - Угорщина), розіграного в ході презентації, став киянин Костянтин Дульцев.

Чемпіонат світу з хокею-2017 відбудеться в столичному Палаці спорту з 22 по 28 квітня. Окрім господарів за перемогу в турнірі змагатимуться національні збірні Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії та Південної Кореї.