НХЛ: "Сент-Луїс" і "Айлендерс" перемогли в овертаймах

Минулої ночі в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два поєдинки, обидва з яких завершилися в овертаймах.

Друга команда Західної конференції "Сент-Луїс Блюз" перемогла "Даллас Старз" з рахунком 4:3, а переможну шайбу в додатковий час закинув російський форвард Владімір Тарасенко.

Таким чином, в активі "Сент-Луїса" тепер 29 очок і в турнірній таблиці конференції він поступається лише "Чикаго Блекхоукс", у якого на два бали більше.

В іншому матчі дня аутсайдер Востояной конференції "Нью-Йорк Айлендерс" виявився сильнішим за "Калгарі" - 2:1.

Сент-Луїс - Даллас 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 13:36 Фаббрі - 1:0, 24:17 Пьєтранджело - 2:0, 36:21 Олексяк - 2:1, 41:47 Джеймі Бенн - 2:2, 53:12 Перон - 3:2, 59:10 Олексяк - 3:3, ОТ 03:24 Тарасенко - 4:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Калгарі 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 07:28 Таварес - 1:0, 45:51 Монахен - 1:1, ОТ 01:53 Хікі - 2:1.