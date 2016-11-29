Перевірено головою: тренер команди НХЛ на своєму прикладі продемонстрував різницю між футболом і хокеєм (відео)

Минулого тижня з головним тренером хокейного клубу "Вашингтон Кепіталз" Баррі Тротцем під час матчу Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Торонто Мейпл Ліфс" стався неприємний інцидент, який змусив журналістів провести паралелі між хокеєм і футболом. Про це пише TJournal.

Шайба, що відскочила від ковзанів захисника, потрапила у лоб Тротцу. Тим не менш, спеціаліст особливої уваги на інцидент не звернув і відмовився від медичної допомоги.

ЗМІ порівняли цей епізод з випадком, який стався минулого тижня в матчі чемпіонату Франції з футболу.

Під час гри з "Ренном" в головного тренера "Тулузи" Паскаля Дюпра потрапив паперовий літачок, який був запущений з трибуни одним з вболівальників. Після того, як чоловік зрозумів, що йому в голову щось попало, він почав корчитися від болю та ледь не впав на газон.

Після гри у соцмережах зазначили, що Дюпра намагався домогтися технічного ураження або штрафу для "Ренна". При цьому, сам тренер заявив, що не розуміє, що з ним сталося в той момент, і послався на короткочасне помутніння розуму.

Додамо, що команди обох фахівців програли свої матчі. "Вашингтон" поступився "Торонто" з рахунком 2:4, а "Тулуза" програла матч "Ренну" - 0:1.