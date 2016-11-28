НХЛ. "Рейнджерс" програли "Оттаві", "Флорида" поступилася "Кароліні" та звільнила головного тренера (результати матчів)

Один з лідерів Східної конференції Національної хокейної ліги "Нью-Йорк Рейнджерс" програв "Оттаві Сенаторс" в центральному матчі дня в НХЛ.

Гра завершилася з рахунком 0:2, а в складі канадців забитими шайбами відзначилися Жан-Габріель Пажо та Марк Стоун. Незважаючи на поразку, "Рейнджерс" продовжують очолювати Столичний дивізіон, але в рамках конференції тепер відстають від "Монреаля" на три очки.

Також відзначимо поразку "Флорида Пантерс" від "Кароліна Харрікейнс" (2:3), після якої дещо несподівано був звільнений головний тренер "Флориди" Жерар Галлан.

В останніх п'яти матчах "Флорида" програла тричі і знаходиться на 10-му місці в турнірній таблиці Східної конференції, відстаючи від зони плей-офф на два очки. Новим тренером команди став 60-річний генеральний менеджер команди Том Роу, який раніше ніколи не тренував команди НХЛ.

Результати матчів:

Едмонтон - Арізона 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 16:10 Врбата - 0:1, 50:39 Лучич - 1:1, 56:16 Макгінн - 1:2.

Кароліна - Флорида 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Шайби: 05:51 Маршессо - 0:1, 09:51 Экблад - 0:2, 25:21 Сталберг - 1:2, 27:12 Скіннер - 2:2, 28:49 Райан - 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 21:54 Пажо - 0:1, 36:11 Стоун - 0:2.

Філадельфія - Калгарі 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Шайби: 07:42 Броуді - 0:1, 17:42 Раффл - 1:1, 20:52 Ворачек - 2:1, 27:20 Вандевельде - 3:1, 27:44 Сіммондс - 4:1, 48:05 Ткачак - 4:2, 49:55 Любімов - 5:2, 58:10 Чіассон - 5:3.