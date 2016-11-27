"Донбас" всуху розгромив "Дженералз" в єдиному матчі дня УХЛ

ХК "Донбас" здобув розгромну перемогу над київським "Дженералз" в матчі Української хокейної ліги. Гра, що пройшла в Дружківці, завершилася з рахунком 6:0.

По дві шайби за донецьку команда забили Павло Большаков і Шаміль Рамазанов, а ще по одному голу в ворота суперника відправили Олександр Побєдоносцев та Єгор Єгоров.

Таким чином, "Донбас" продовжує йти на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату, маючи 48 очок і дві гри в запасі. У лідируючого "Кременчука" - 51 очко.

Донбас - Дженералз - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 02:10 Большаков (Єгоров) - 1:0; 13:18 Побєдоносцев (Кочетков, Яковлевс) - 2:0; 18:26 Большаков (Рамазанов, Петрухно) - 3:0; 22:15 Єгоров (Шафаренко) - 4:0; 30:20 Рамазанов (Большаков, Побєдоносцев) - 5:0; 51:31 Рамазанов (Єгоров, Большаков) - 6:0.