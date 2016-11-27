НХЛ. "Монреаль" в овертаймі переміг "Детройт", "Чикаго" програв у Лос-Анджелесі (результати матчів)

Команда-лідер Востояной конференції і всього регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Кенедіенс" минулої ночі в овертаймі перемогла "Детройт Ред Вінгс".

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь канадців, а переможну шайбу закинув Алекс Гальченюк.

Разом з тим, лідер Західної конференції "Чикаго Блекхоукс", навпаки, програв в овертаймі з рахунком 1:2. Команда з Іллінойсу поступилася "Лос-Анджелес Кінгс" після шайби канадського форварда Джеффа Картера.

Також зазначимо, що в інших чотирьох матчах дня команди завершували гру серіями булітів. Таким чином перемоги здобули "Піттсбург Пінгвінс", "Флорида Пантерс", "Сент-Луїс Блюз" і "Ванкувер Кенакс".

Результати матчів:

Детройт - Монреаль 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 43:20 Абделькадер - 1:0, 51:05 Галлахер - 1:1, ОТ 03:37 Гальченюк - 1:2.

Лос-Анджелес - Чикаго 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 11:21 Кейн - 0:1, 20:57 Мартінес - 1:1, ОТ 01:06 Картер - 2:1.

Піттсбург - Нью-Джерсі 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 03:33 Каммаллері - 0:1, 21:23 Гінтцель - 1:1, 22:38 Кюнакл - 2:1, 24:00 Фіддлер - 2:2, 29:19 Каммаллері - 2:3, 59:46 Кросбі - 3:3;

Вирішальний булліт: Летанг (третій раунд).

Флорида - Коламбус 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 16:45 Ягр - 1:0, 52:50 Саад - 1:1;

Вирішальний булліт: Барков (другий раунд).

Сент-Луїс - Міннесота 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 11:36 Койву - 0:1, 27:41 Счастни - 1:1, 29:43 Хоула - 1:2, 43:27 Швартц - 2:2, 44:30 Швартц - 3:2, 58:52 Койл - 3:3;

Вирішальний булліт: Перрон (четвертий раунд).

Колорадо - Ванкувер 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 03:46 Ерікссон - 0:1, 31:15 Григоренко - 1:1, 41:26 Барроус - 1:2, 43:56 Ігінла - 2:2;

Вирішальний булліт: Барроус (перший раунд).

Торонто - Вашингтон 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 02:35 Мартін - 1:0, 23:28 ван Рімсдайк - 2:0, 40:22 Меттьюз - 3:0, 49:30 Бекстрем - 3:1, 51:50 Кадрі - 4:1, 56:44 Йоханссон - 4:2.

Оттава - Кароліна 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 11:24 Ахо - 0:1, 26:15 Фанеф - 1:1, 56:28 Турріс - 2:1.

Сан-Хосе - Анахайм 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайби: 08:40 Кутюр - 1:0, 09:44 Гарбатт - 1:1, 13:21 Ракелл - 1:2, 29:43 Демело - 2:2, 32:59 Гетцлаф - 2:3.