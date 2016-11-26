"Вінніпег" програв усі п'ять матчів виїзної серії НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися 11 матчів, в одному з яких "Вінніпег" зазнав п'ятої поразки поспіль, так і не зумівши виграти жодного матчу виїзної серії саме з п'яти матчів, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вінніпег" відкрив рахунок у поєдинку з "Нешвіллом", але потім пропустив п'ять шайб поспіль і поступився з рахунком 1:5. За ці п'ять ігор "Джетс" чотири рази змогли забити один гол і один раз два. Тепер команда Пола Моріса на три гри повертається додому, де спробує перезавантажитися і знайти колишню гру. Лідери клубу Марк Шайфлі і Блейк Уїлер в третьому періоді зіграли лише по одній зміні.

"Нешвілл" здобув шосту домашню перемогу поспіль, поліпшивши домашню статистику сезону до 8-1-1. Форварди Райан Джохансен і Колін Вілсон закинули по дві шайби, а Майк Фішер зробив три гольові передачі.

Воротар "Нешвілла" Пекка Рінне після невдалого жовтня проводить дуже вдалий листопад і є одним з головних претендентів на потрапляння до зірки місяця.

Нападники "Предаторз" Джеймс Ніл і Колтон Сіссонс отримали травми і не змогли дограти матч до кінця. Нападник "Джетс" Олександр Бурмістров не потрапив у заявку.

Філадельфія Флайєрс – Нью-Йорк Рейнджерс– 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

0:1 – Степан (Міллер) – 13:16 0:2 – Пампел (Весі, Джурис) – 14:50 0:3 – Хейз (Холден) – 32:33 1:3 – Вандевельде (Макдональд) – 41:34 2:3 – Гостисбер (Жиру, Сіммондс) – 57:56

Воротарі: Мейсон – Лундквіст

Вашингтон Кепіталз – Баффало Сэйбрз– 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

1:0 – Винник (Конноллі, Еллер) – 05:08 2:0 – Юханссон (Вільямс) – 33:25 2:1 – Райнхарт (Окпосо, Франсон) – 49:58 3:1 – Конноллі (Овечкін, Бураковски) – 56:05 (5x4)

Воротарі: Грубауэр – Нільссон

Сан-Хосе Шаркс – Нью-Йорк Айлендерс– 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – Лі (Бейлі, Ледді) – 03:59 (5x4) 1:1 – Павелскі (Тьерни, Ньєто) – 25:09 2:1 – Бернс (Лабанк, Мартін) – 25:43 2:2 – Ледді (Таварес, Нельсон) – 59:03 (6x5) 3:2 – Марло (Бернс, Мартін) – 59:37

Міннесота Уайлд – Піттсбург Пінгвінз– 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

1:0 – Койл (Парізе) – 00:40 2:0 – Бродин (Койву, Гребля) – 08:09 (5x4) 2:1 – Кессел (Малкін, Гюнцель) – 13:26 3:1 – Койл – 19:37 4:1 – Парізе (Стаал, Сутер) – 35:12 (5x4) 5:1 – Гранлунд (Бродин) – 38:40 5:2 – Раст (Уілсон, Боніно) – 45:50 6:2 – Нідеррайтер (Гранлунд, Бродин) – 51:25 (5x4)

Воротарі: Дубник – Флері

Анахайм Дакс – Чикаго Блекхоукс– 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

0:1 – Анісімов (Кейн, Сібрук) – 11:31 0:2 – Кейн (Сібрук, Панарін) – 26:47 (5x4) 0:3 – Хартман (Крюгер) – 35:40 1:3 – Рітчі (Каші, Ватанен) – 35:50 2:3 – Сильверберг (Кеслер, Кольяно) – 48:51

Воротарі: Гібсон – Кроуфорд

Нешвілл Предаторз – Вінніпег Джетс– 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

0:1 – Бафлин (Елерс, Стэффорд) – 14:46 1:1 – Вілсон (Фішер) – 25:39 2:1 – Джохансен (Фішер) – 26:47 (5x4) 3:1 – Ніл (Джохансен, Йозі) – 37:54 (5x4) 4:1 – Вілсон (Фішер, Йозі) – 42:13 (5x4) 5:1 – Джохансен (Форсберг, Арвідссон) – 48:15

Воротарі: Рінне – Хеллебайк

Тампа-Бей Лайтнінг – Коламбус Блю Джекетс– 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

0:1 – Веннберг (Саад, Джонсон) – 03:46 0:2 – Фоліньо (Аткінсон, Веренски) – 08:35 (5x4) 1:2 – Кучеров (Джонсон, Палат) – 28:33 1:3 – Андерсон (Хартнелл) – 29:02 2:3 – Гэррисон (Фильппула, Уитковски) – 38:28 3:3 – Палат (Кучеров, Хедман) – 43:37 3:4 – Саад (Веннберг) – 44:34 (4x4) 3:5 – Аткінсон – 51:13 (4x5)

Воротарі: Бішоп – Бобровський

Нью-Джерсі Девілз – Детройт Ред Уінгз – 4:5 ВІД (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)

1:0 – Мур (Зейджак, Палмьери) – 07:01 1:1 – Нільсен (Абделкейдер) – 07:23 (4x5) 1:2 – Нільсен (Шихэн, Абделкейдер) – 10:41 2:2 – Каммальері (Зейджак) – 24:06 3:2 – Заха (Беннет, Каммальері) – 25:56 (5x4) 3:3 – Ларкін (Нюквист, Зеттерберг) – 39:58 3:4 – Манта (Зеттерберг) – 40:43 4:4 – Хенрік (Quincy, Мур) – 54:49 4:5 – Грін (Нільсен, Манта) – 63:18 (4x4)

Воротарі: Шнайдер – Ховард, Мразек

Даллас Старз – Ванкувер Кенакс– 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – Мегна (Хорват) – 05:01 1:1 – Факсу (Линделль, Рітчі) – 29:32 2:1 – Линделль (Бенн, Клингберг) – 55:58

Воротарі: Ніємі – Міллер

Арізона Койотс – Едмонтон Ойлерс – 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – Макдэвид (Пульюярви, Лучич) – 01:31 0:2 – Ларссон (Клефбом, Еберле) – 17:29 1:2 – Будинок (Врбата, Екман-Ларссон) – 17:38 2:2 – Доан (Дианджело, Рідер) – 48:06 3:2 – Екман-Ларссон – 65:00 ( ПБ)

Воротарі: Сміт – Тальбо

Бостон Брюїнз – Калгарі Флеймс– 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 – Беннетт (Стэйджан, Броди) – 08:35 1:1 – Пастрняк (Шаллер, Лайлз) – 45:55 1:2 – Чіассон (Беннетт, Джиордано) – 47:05

Воротарі: Худобин – Джонсон