Колишній російський воротар хокейного "Дженералз": Пізнав Україну з іншого боку, не з того, що говорять про неї по ТБ

Колишній воротар київського хокейного клубу "Дженералз" Олег Петров у своєму прощальному зверненні до вболівальників клубу в Instagram зізнався, що любить Україну і Київ.

"Київ шикарний! Я дізнався про Україну з іншого боку,не з того, що говорять про неї по ТБ", - написав воротар.

Також гравець подякував команду та вболівальників: "Спасибі за все ХК "Дженералз"! Велике спасибі тренерському штабу в особі Костянтина Симчука та Вадима Шахрайчука. Спасибі, що дали мені шанс, дякую, що повірили в мене! Ви супер тренери, супер люди, я вірю, що Ви досягнете великих висот, тренуючи, кращі команди світу!!! Спасибі Олександру Юрійовичу Сеуканду! Хоч трохи, але попрацював з фахівцем світового рівня! Всім хлопцям, хто пішов з команди, і хто залишився дякую за час, який ми провели разом! Ми зробили добре діло! Велике спасибі нашим уболівальникам, ви найкращі! Я завжди відчував вашу підтримку, як далеко б не знаходився від Києва".

Раніше сьогодні, на зборах керівництва з тренерським штабом ХК "Дженералз" було прийнято рішення про переформатування складу команди. Свої виступи в чемпіонаті Української хокейної ліги «Дженералз» продовжить у новому форматі молодіжної команди. Дане рішення продиктоване припиненням діяльності підприємства – основного спонсора клубу, а також складною економічною ситуацією в цілому.