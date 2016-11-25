НХЛ: "Монреаль" перервав п'ятиматчеву переможну серію "Кароліни"

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі було зіграно два матчі, в одному з яких "Монреаль Канадієнс" обіграв "Кароліну Харрікейнз" і перервав п'ятиматчеву виграшну серію суперника, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Харрікейнз" в четвер продемонстрували, що їх п'ятиматчева переможна серія сталася не просто так. "Кароліна" справила дуже впертий опір "Монреалю", але багато в чому через воротаря Кері Прайса (31 сейв) і одного рикошету не змогла здобути очок. "Канадієнс", з попередніх п'яти матчів програли чотири й поліпшили статистику виступів вдома до 12-1-1.

Згідно з даними Elias, "Монреаль" виграв 12 з 14 домашніх матчів на старті сезону п'ять разів в історії, а в останній раз - в сезоні 1984-85.

Рахунок у середині першого періоду відкрив нападник "Кароліни" Еліаш Ліндхольм, якому вдався точний кистьовий кидок у дальній верхній кут. Через півтори хвилини рахунок зрівняв Ендрю Шоу. "Харрікейнз" мали перевагу, але вирішальний гол за 14 секунд після початку третього періоду забив Макс Пачиоретті, який вдало підкараулив відскік від борту.

В іншому матчі дня "Оттава" виграла з рахунком 3:1 у "Бостона", який, таким чином, програв другий матч поспіль і втретє з останніх чотирьох.

"Брюїнз" грали без капітана Здено Хари, який отримав травму. Його місце у складі зайняв Кеван Міллер, який, у свою чергу, від пошкодження оговтався і провів першу гру у сезоні.