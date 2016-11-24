УХЛ: "Донбас" розгромив "Білий Барс"

У Дружківці (Донецька обл.) завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Білий Барс" із Білої Церкви і виграв з рахунком 7:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Донеччани програвали після двох періодів з рахунком 0:1, але забили сім голів поспіль в заключній 20-хвилинці.

Вперше в історії "Білий Барс" у матчі з "Донбасом" зберігав свої ворота в недоторканності трохи більше двох періодів. Щоправда, набрати очки команді це все одно не допомогло.

Своє маленьке диво команда Костянтина Буценка створила на 33-й хвилині, коли Ружников точним кидком по центру воріт реалізував відкладений штраф. Зберігати рахунок 0:1 гостям вдавалося до 33-ї секунди 41-ї хвилини. Після чого за справу взялися господарі.

Тричі донеччани забили зусиллями нападників першої ланки – зрівняв рахунок Віталій Лялька, вивів вперед – Євген Нікіфоров, а подвоїв перевагу – Микита Буценко. А потім по дублю записали на свій рахунок Олег Шафаренко та Мартиньш Яковлевс. До речі, для латвійського захисника "Донбасу" це був другий дубль у чемпіонаті України поспіль. У 20-му турі Яковлевс також двічі забив "Білому Барсу" на виїзді.

Таким чином, "Донбас" набрав 45 очок у 19 матчах, вийшов на чисте 2-е місце за набраними очками, відірвавшись від "Кривбаса" - 42 (21). Разом з тим, команда є лідером турніру за втраченими очками, потенційно випереджаючи на 3 бали "Кременчуг" - 51 (22).