НХЛ. "Піттсбург" розгромив "Рейнджерс", "Едмонтон" забив шість голів "Колорадо" (результати матчів)

Чинний чемпіон Національної хокейної ліги (НХЛ) "Піттсбург Пінгвінс" розгромив одного з лідерів Східної конференції "Нью-Йорк Рейнджерс" у центральному матчі дня регулярного чемпіонату.

Матч завершився з рахунком 6:1, а лідер "Піттсбурга" Сідні Кросбі відзначився двома шайбами. Перемога дозволила "Пінгвінс" скоротити відставання від "Рейнджерс" до двох очок - тепер у чемпіонів НХЛ 27 балів, у "Рейнджерс" - 29, а у лідируючого в чемпіонаті "Монреаля" - 30.

В інших матчах дня відзначимо перемогу лідера Тихоокеанського дивізіону "Едмонтон Ойлерс" у "Колорадо Эвеланж" з рахунком 6:3. Канадська команда з 25 очками ділить друге місце з "Сент-Луїс Блюз" у Західній конференції.

Результати матчів:

Нью-Йорк Рейнджерс - Піттсбург 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Шайби: 04:22 Неш - 1:0, 22:02 Вілсон - 1:1, 24:58 Кросбі - 1:2, 30:12 Кессел - 1:3, 32:57 Кросбі - 1:4, 36:42 Ширі - 1:5, 53:05 Каллен - 1:6.

Колорадо - Едмонтон 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Шайби: 05:50 Маккіннон - 1:0, 08:45 Ньюджент-Хопкінс - 1:1, 17:19 Р. Бурк - 2:1, 19:49 Еберле - 2:2, 32:56 Р. Бурк - 3:2, 40:32 Лучіч - 3:3, 46:25 Макдевід - 3:4, 47:30 Драйзатль - 3:5, 59:45 Еберле - 3:6.

Міннесота - Вінніпег 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 39:01 Койву - 1:0, 51:13 Бродін - 2:0, 52:06 Вілер - 2:1, 59:29 Парізе - 3:1.

Баффало - Детройт 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 36:00 Нюквіст - 0:1, 41:42 Джионта - 1:1.

Вирішальний булліт: Ванек (другий раунд)

Нью-Джерсі - Торонто 5:4 Б (0:3, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 10:33 Меттьюз - 0:1, 13:31 Кадрі - 0:2, 18:52 Меттьюз - 0:3, 20:32 Зейджак - 1:3, 23:10 Беннетт - 2:3, 25:30 Каммаллері - 3:3, 29:26 Мартін - 3:4, 46:50 Аувіту - 4:4.

Вашингтон - Сент-Луїс 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Шайби: 17:28 Овечкін - 1:0, 30:12 Овечкін - 2:0, 30:48 Тарасенко - 2:1, 46:31 Кузнєцов - 3:1, 46:53 Овечкін - 4:1, 58:45 Пьєтранджело - 4:2, 59:31 Тарасенко - 4:3.

Коламбус - Калгарі 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 26:35 Брауера - 0:1, 46:25 Ферланд - 0:2.

Тампа-Бей - Філадельфія 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Шайби: 19:57 Хедман - 1:0, 26:06 Віз - 1:1, 39:05 Проворов - 1:2, 53:28 Кіллорн - 2:2, 53:40 Келлахан - 3:2, 58:45 Кучеров - 4:2.

Нешвілл - Даллас 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайби: 14:52 Форсберг - 1:0, 36:06 Фішер - 2:0, 45:32 Шарп - 2:1, 45:09 Джохансен - 3:1, 51:09 Сміт - 4:1, 58:44 Рітчі - 4:2, 59:44 Ндл - 5:2.

Сан-Хосе - Чикаго 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 11:32 Кутюр - 1:0, 14:42 Ворд - 2:0, 32:11 Панарін - 2:1.

Аризона - Ванкувер 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Шайби: 03:08 Бертчі - 0:1, 20:58 Дворак - 1:1, 23:18 Ерікссон - 1:2, 23:35 Хорват - 1:3, 26:49 Барроус - 1:4.

Лос-Анджелес - Нью-Йорк Айлендерс 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Шайби: 15:34 Мартінес - 1:0, 44:27 - 1:1, 57:07 Форборт - 2:1, 57:32 Кінг - 3:1, 57:51 Маззін - 4:1, 58:08 - 4:2.