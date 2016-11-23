УХЛ: "Кривбас" по буллітам переграв "Дженералз", "Кременчук" сильніше "Витязя"

У Харкові та Броварах завершилися чергові матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Витязь" програв "Кременчуку" (5:7), а "Дженералз" у серії булітів поступився "Кривбасу" (3:4), повідомляє офіційний сайт ліги.

В центральному матчі дня в Броварах в першому періоді глядачі голів не побачили. «Дженералз» активно розпочали поєдинок, багато кидали по воротах, але «Кривбас» поступово перехопив ініціативу. Тільки за стартовий період голкіпер Генералів Олег Петров відбив 16 кидків.

Вже на старті другого періоду гості зуміли вийти вперед, реалізувавши чисельну більшість. З передачі Валентина Алексюка шайбу закинув Ігор Слюсар. Але раділи криворіжці всього 22 секунди, поки цифри на табло не зрівняв Ілля Єловиков.До кінця періоду криворіжці ще двічі реалізували чисельну більшість. Спершу це зробив Кирило Білоусов, але його гол кияни відповіли шайбою Миколи Двірника. А потім, перед самою перервою, «Кривбас» втретє в матчі вийшов вперед зусиллями Івана Підгурського.

В середині третього періоду «Дженералз» в черговий раз вдалося зрівняти рахунок завдяки голу Олексія Овчинникова. Ця шайба була єдиною в періоді.

Овертайм завершився без голів, хоча обидві команди провели чимало небезпечних атак. Все вирішувалося в серії буллітів, де більш вдалими виявилися хокеїсти «Кривбасу». Перемогу гостям приніс булліт Івана Підгурського - 3:4.

У свою чергу, "Кременчуг" у результативному матчі здолав "Витязь". У першому періоді глядачі побачили чотири голи. По разу більшість «Кременчука» реалізували Олександр Дегтярьов і Віталій Кирющенков, а також ще одну шайбу на свій рахунок записав Олексій Гриценко. «Витязь» відповів лише раз голом Микити А. Попова, також реалізувавши більшість.

Другий період також залишився за гостями, які активно йшли вперед і закинули ще дві шайби, авторами яких стали Ілля Коренчук (реалізував більшість) і Георгій Кіча.

Незважаючи на солідну перевагу «Кременчука» в рахунку, «Витязь» не мав наміру здаватися і зумів виграти третій період, хоча в підсумку три очки дісталися гостям. У заключній 20-хвилинці за харків'ян ще по разу відзначилися Олександр Міхейонок, Ігор Кривонос, Микита А. Попов та Артем Кобіков. Кременчужани відповіли двічі зусиллями Дмитра Чорного та Артема Гніденка і цього цілком вистачило для підсумкової перемоги.

Тур завершиться матчем "Донбас" - "Білий Барс" у четвер, 24 листопада.

Таким чином, у турнірній таблиці, як і раніше лідирує "Кременчуг" - 51 очко (22 гри), у "Кривбаса" 42 очки (21), "Донбасу" - 42 (18), "Дженералз" - 25 (18), "Витязя" - 11 (20), "Білого Барса" - 6 (19).