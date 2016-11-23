Нова команда НХЛ з Лас-Вегаса отримала назву та емблему
11:45, 23 листопада 2016Хокей
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Клуб розпочне виступи у Національній хокейній лізі з сезону 2017/18.
"Вегас Голден Найтс" представили логотип команди / @ESPN_NHL
Нова команда Національної хокейної ліги (НХЛ) з Лас-Вегаса, яка отримала офіційну назву, кольори та емблему, повідомляє ESPN.
За словами власника клубу Білла Фолі, клуб буде мати прізвисько "Золоті Лицарі". Клуб називатиметься не "Лас-Вегас", а "Вегас Голден Найтс".
Офіційними кольорами команди стали сірий, золотий, червоний і чорний.
Також була представлена емблема "Вегаса" у вигляді шолома лицаря, в який вписана буква V.
Нагадаємо, команда з Лас-Вегаса стане 31-м учасником НХЛ і почне виступ у найсильнішій хокейній лізі світу з сезону 2017/18.
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