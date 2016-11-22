НХЛ. "Едмонтон" несподівано розгромив "Чикаго", "Рейнджерс" перемогли "Піттсбург" (результати матчів)

Лідер Західної конференції НХЛ "Чикаго Блекхоукс" минулої ночі несподівано програв з розгромним рахунком "Едмонтону". Матч завершився з рахунком 5:0 - дві шайби у складі канадців забив Леон Драйзайтль, ще по одному голу у сітку чужих воріт відправили Оскар Клефбом, Андрєй Секера та Антон Слєпишев.

Ще в одному топ-матчі дня "Нью-Йорк Рейнджерс" виявилися сильнішими за чинних чемпіонів НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" - 5:2. Примітно, що під час зустрічі "Піттсбург" після дубля Джейка Гінтцеля вигравав 2:0, але в другому і третьому періоді пропустив п'ять шайб. За "Рейнджерс" забивали Рік Неш, Міхаель Грабнер, Джей Ті Міллер, Кевін Хейес і Дерек Степан.

Результати матчів:

Едмонтон - Чикаго 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 02:39 Клефбом - 1:0, 19:26 Драйзайтль - 2:0, 39:52 Секера - 3:0, 47:17 Слєпишев - 4:0, 58:35 Драйзайтль - 5:0.

Піттсбург - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Шайби: 01:02 Гінтцель - 1:0, 13:13 Гінтцель - 2:0, 24:51 Неш - 2:1, 34:23 Грабнер - 2:2, 39:11 Міллер - 2:3, 52:46 Хейес - 2:4, 58:37 Степан - 2:5.

Баффало - Калгарі 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Шайби: 05:21 Беклунд - 0:1, 31:27 Окпосо - 1:1, 32:03 Ларссон - 2:1, 33:06 Моулсон - 3:1, 40:22 Ткачак - 3:2, 42:13 Фоліньо - 4:2.

Коламбус — Колорадо 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 09:99 Аткінсон - 1:0, 23:05 Беррі - 1:1, 29:00 Джонсон - 1:2, 59:53 Аткінсон - 2:2, ОТ 01:49 Дюшен - 2:3.

Нешвілл - Тампа-Бей 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Шайби: 04:25 Арвідссон - 1:0, 29:55 Саббен - 2:0, 32:35 Саббен - 3:0, 59:10 Джонсон - 3:1.

Даллас - Міннесота 3:2 ВІД (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 27:19 Олексяк - 1:0, 37:22 Нідеррайтер - 1:1, 41:01 Рітчі - 2:1, 44:01 Хоула - 2:2, ОТ 01:23 Джеймі Бенн - 3:2.

Сан-Хосе - Нью-Джерсі 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 01:59 Тірні - 1:0, 06:43 Марло - 2:0, 30:33 Кутюр - 3:0, 47:38 Бернс - 4:0.