ХК "Донбас" переміг британський "Ноттінгем" у своєму останньому матчі в Континентальному кубку
17:05, 20 листопада 2016Хокей
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Донецька команда завершила участь у міжнародному хокейному турнірі на мажорній ноті.
"Донбас" переміг "Ноттінгем" / ХК "Донбас"
Хокейний клуб "Донбас" переміг британський "Ноттінгем Пантерс" у своєму останньому матчі на Континентальному кубку.
Матч, в якому в обох команд не було турнірної мотивації, завершився з рахунком 3:1. Шайби у складі чемпіонів України забили Віктор Захаров, Єгор Єгоров та Олег Шафаренко.
Нагадаємо, раніше "Донбас" програв віце-чемпіону Франції "Анже" (2:3) та володарю Кубка Данії "Оденсе" (1:2). Таким чином, українська команда достроково припинила боротьбу за вихід у Суперфінал турніру.
Ноттінгем - Донбас - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Шайби: 27:28 Захаров (Кочетков) - 0:1; 42:58 Єгоров - 0:2; 48:46 Моран (Кудроч, Калуш) - 1:2; 59:33 Шафаренко - 1:3.
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