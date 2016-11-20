ХК "Донбас" переміг британський "Ноттінгем" у своєму останньому матчі в Континентальному кубку

Хокейний клуб "Донбас" переміг британський "Ноттінгем Пантерс" у своєму останньому матчі на Континентальному кубку.

Матч, в якому в обох команд не було турнірної мотивації, завершився з рахунком 3:1. Шайби у складі чемпіонів України забили Віктор Захаров, Єгор Єгоров та Олег Шафаренко.

Нагадаємо, раніше "Донбас" програв віце-чемпіону Франції "Анже" (2:3) та володарю Кубка Данії "Оденсе" (1:2). Таким чином, українська команда достроково припинила боротьбу за вихід у Суперфінал турніру.

Ноттінгем - Донбас - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 27:28 Захаров (Кочетков) - 0:1; 42:58 Єгоров - 0:2; 48:46 Моран (Кудроч, Калуш) - 1:2; 59:33 Шафаренко - 1:3.