НХЛ. "Монреаль" переміг "Торонто" в канадському дербі (результати матчів)

Лідер регулярного чемпіонату НХЛ "Монреаль Кэнэдиэнс" минулої ночі виграв чергове канадське дербі у матчі з "Торонто Мейпл Ліфс".

Гра завершилася з рахунком 2:1 - у складі переможців забитими шайбами відзначилися Пол Байрон і Алєксандр Гальченюк, після чого форвард "Торонто" Вільям Нюландер відквитав один гол.

В інших матчах відзначимо поразку перемогли чинного чемпіона НХЛ і одного з лідерів Східної конференції "Піттсбург Пингвингс" від "Баффало".

А ось лідер Західної конференції "Чикаго Блекхоукс" в овертаймі обіграв "Ванкувер Кенакс" з рахунком 4:3. Переможну шайбу у грі закинув словацький форвард Маріан Хосса.

Результати матчів:

Монреаль - Торонто 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайби: 15:45 Байрон - 1:0; 20:32 Гальченюк - 2:0; 28:47 Нюландер - 2:1.

Баффало - Піттсбург 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 08:16 Каррьер - 1:0; 45:46 Кросбі - 1:1.

Ванкувер - Чикаго 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 13:49 Ерікссон - 1:0; 37:03 Хорват - 2:0; 38:27 Саттер - 3:0; 42:53 Панарін - 3:1; 44:06 Хіностроза - 3:2; 55:46 - 3:3; ОТ 04:04 Хосса - 3:4.

Філадельфія - Тампа-Бей 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 14:25 Джонсон - 0:1; 27:40 Палат - 0:2; 44:26 Друен - 0:3.

Лос-Анджелес - Нью-Джерсі 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 03:38 Мур - 0:1; 24:58 Мартінес - 1:1; 38:20 Пірсон - 2:1; 40:45 Картер - 3:1; 57:28 Лаппін - 3:2; 59:32 Маззін - 4:2.

Оттава - Флорида 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 00:25 Ягр - 0:1; 12:00 Йокінен - 0:2; 35:05 Маршессо - 0:3; 44:45 Пажо - 1:3; 49:16 - 1:4.

Даллас - Едмонтон 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайби: 02:57 Макдевід - 0:1; 11:36 Пітлік - 0:2; 25:21 Клефбом - 0:3; 26:17 Макдевід - 0:4; 35:47 Івз - 1:4; 36:47 Дж.Бенн - 2:4; 46:51 Макдевід - 2:5.

Бостон - Вінніпег 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайби: 22:01 Белескі - 1:0; 31:37 Маршан - 2:0; 37:00 Бержерон - 3:0; 41:41 Шаллер - 4:0; 57:20 Лоурі - 4:1.

Міннесота - Колорадо 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Шайби: 08:32 Койл - 1:0; 26:34 Гровач - 2:0; 43:51 Рантанен - 2:1; 46:48 Содерберг - 2:2; 49:20 Маккіннон - 2:3.

Аризона - Сан-Хосе 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 01:55 Рідер - 1:0; 27:53 Домі - 2:0; 40:41 Павелскі - 2:1; 50:28 Вінгелс - 2:2; ОТ 01:16 Ханзал - 3:2.

Сент-Луїс - Нешвілл 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 23:09 Перон - 1:0; 28:59 Рібейро - 1:1; 47:28 Бродзяк - 2:1; 51:36 Тарасенко - 3:1.