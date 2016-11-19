"Кременчук" здолав "Кривбас" в центральному матчі туру УХЛ

У Кременчуці завершився матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав "Кривбас" і виграв з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Доля матчу була вирішена в третьому періоді.

Команди обережно почали гру і на протязі двох періодів ніяк не могли вразити ворота один одного. А на початку заключної 20-хвилинки долю гри вирішили два точні кидки гравців "Кременчука".

На 41-й хвилині Кіча забив перший і переможний гол господарів льоду, завершивши комбінацію за участю Кирющенкова і Гніденко. А на 46-й хвилині Коваленя подвоїв перевагу своєї команди, завершивши гостру атаку за участю Гніденка та Чернишенка.

Таким чином, "Кременчук" зміцнив своє лідерство в турнірній таблиці УХЛ набравши 48 балів. У "Донбасу" - 42 очки, "Кривбаса" - 40, "Дженералз" - 24, "Витязя" - 8, "Білого Барса" - 6.