"Донбас" програв перший матч хокейного Континентального кубка французькому "Анже"

У Оденсе (Данія) завершився матч першого туру півфіналу Континентального кубка з хокею, в якому український "Донбас" програв французькому "Анже", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Українці захопили перевагу на початку гри і в самій кінцівці першого періоду, на 20-й хвилині відкрили рахунок. Ігор Шаманський завершив результативним кидком комбінацію за участю Шаміля Рамазанова і Єгора Безуглого.

Втім, 3-хвилинка в середині другого періоду повністю змінила гру. Спочатку на 31-й хвилині, Максим Лакруа зрівняв рахунок. А на 34-й Меттью Фресон вивів французів вперед - 1:2. Втім, кінцівка періоду знову вдалася донеччанам, які на 40-й хвилині забили гол завдяки точному кидку Олександра Побєдоносцева і зрівняли рахунок - за 16 секунд до кінця періоду - 2:2. Побєдоносцев завершив комбінацію за участю Євгена Нікіфорова і Всеволода Толстоушко.

Читайте такожТрійка лідерів УХЛ синхронно виграла матчі чергового туру

Вирішальним у цьому матчі став епізод на початку третього періоду, на 43-й хвилині гри, коли.точний кидок завдав Джонатан Лессард. За 1 хвилину 44 секунди до кінця основного часу "Донбас" замінив воротаря Євгена Царегородцева на 6-го польового гравця, але забити гол маючи чисельну перевагу українці так і не зуміли.

В суботу на нашу команду чекає матч проти господарів майданчика з данського "Оденсе", а в неділю - заключна гра проти "Ноттінгема" (Великобританія).

У фінальний турнір Континентального кубка вийдуть дві кращі команди з групи.