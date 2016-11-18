Форвард "Нешвілла" Ніл забив гол у шостій поспіль грі НХЛ і повторив клубний рекорд

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулися 10 матчів, а головною подією стало досягнення Джеймса Нілу, який забиває голи у шести матчах поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

30 сейвів Пеккі Рінного і гол Джеймса Нілу в шостому матчі поспіль допомогли "Нешвілу" з рахунком 5:1 в гостях переграти "Оттаву", здобувши лише другу виїзну перемогу в сезоні. Новачок "Предаторз" Понтус Аберг відзначився першою шайбою в кар'єрі. "Оттава" з кінця першого періоду грала без нападника Боббі Райана, який отримав травму. Ніл, відзначившись у шостій грі поспіль, повторив клубний рекорд.

Також варто зазначити, що капітан "Тампи" Стівен Стемкос пропустить від чотирьох до шести місяців. Як і наприкінці минулого сезону "Лайтнінг" знову доведеться жити з відчуттям втрати і вишукувати внутрішні резерви, але принаймні гравці і тренери вже володіють подібним досвідом. У четвер "Тампа" проводила перший матч без Стемкоса і впевнено обіграла "Баффало" з рахунком 4:1, здобувши третю перемогу поспіль. "Сэйбрз", яких теж замучили травми, поступилися у п'ятій грі поспіль.

Регулярний чемпіонат. 18 листопада 2016

Лос-Анджелес Кінгз – Едмонтон Ойлерс - 4:2

Ванкувер Кенакс – Арізона Койотс - 3:2 (ОТ)

Анахайм Дакс – Нью-Джерсі Девілз - 3:2

Даллас Старз – Колорадо Евеланш 3:2

Сент-Луїс Блюз – Сан-Хосе Шаркс 3:2

Міннесота Уайлд – Бостон Брюїнз 1:0

Торонто Мейпл Ліфс – Флорида Пантерз 6:1

Оттава Сенаторз – Нешвілл Предаторз 1:5

Баффало Сэйбрз – Тампа-Бей Лайтнінг 1:4

Філадельфія Флайєрс – Вінніпег Джетс 5:2