Завтра в Україні вперше розпочнеться чемпіонат з жіночого хокею

У п'ятницю, 18 листопада, стартує перший в історії України чемпіонат з хокею серед жінок, повідомляє "Чемпіон".

У турнірі візьмуть участь п'ять команд - "Україночка" (Київ), "Дніпровські Білки" (Дніпро), "Лавина" (Кременчук), "Пантери" (Харків) і "Королеви Дніпра" (Дніпро).

Чемпіонат України пройде в два етапи. На першому відбудуться п'ять одноколових міні-турнірів у кожному з міст (два в Дніпрі).

1-й тур пройде в Києві з 18 по 20 листопада 2016 року.

На другому етапі команди протягом вік-енду проведуть півфінальні матчі, зустріч за бронзу та фінал, який відбудеться 8 березня 2017 року.