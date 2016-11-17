Завтра в Україні вперше розпочнеться чемпіонат з жіночого хокею
15:04, 17 листопада 2016Хокей
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На старт турніру вийдуть п'ять команд з чотирьох міст країни.
Завтра в Києві розпочнеться жіночий чемпіонат з хокею / vk.com
У п'ятницю, 18 листопада, стартує перший в історії України чемпіонат з хокею серед жінок, повідомляє "Чемпіон".
У турнірі візьмуть участь п'ять команд - "Україночка" (Київ), "Дніпровські Білки" (Дніпро), "Лавина" (Кременчук), "Пантери" (Харків) і "Королеви Дніпра" (Дніпро).
Чемпіонат України пройде в два етапи. На першому відбудуться п'ять одноколових міні-турнірів у кожному з міст (два в Дніпрі).
1-й тур пройде в Києві з 18 по 20 листопада 2016 року.
На другому етапі команди протягом вік-енду проведуть півфінальні матчі, зустріч за бронзу та фінал, який відбудеться 8 березня 2017 року.
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