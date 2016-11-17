НХЛ. Чемпіонський "Піттсбург" пропустив сім шайб від "Вашингтона" (результати матчів)

Чинний чемпіон Національної хокейної ліги "Піттсбург Пінгвінс" розгромно програв матч регулярного чемпіонату команді "Вашингтон Капиталс".

Зустріч завершилася з рахунком 7:1, причому єдину шайбу "Піттсбург" відправив у ворота господарів, коли результат зустрічі вже був вирішений заздалегідь. У складі "Вашингтона" по два голи забили Ті Джей Оши та Ларс Бекстрем, ще по одній шайбі у ворота суперника відправили Дмітрій Орлов, Джастін Вільямс і Алєксандр Овечкін.

Ще в одному матчі дня відбувалася дуель аутсайдерів чемпіонату - тут "Калгарі" в овертаймі переміг "Арізону" 2:1.

Результати матчів:

Вашингтон - Піттсбург 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Шайби: 07:32 Оші - 1:0, 17:30 Бэкстрем - 2:0, 19:52 Оші - 3:0, 25:19 Орлов - 4:0, 45:37 Вільямс - 5:0, 50:26 Овечкін - 6:0, 56:28 Кессел - 6:1, 56:58 Бэкстрем - 7:1.

Калгарі - Арізона 2:1 ВІД (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 39:42 Рідер -- 0:1, 46:40 Ткачак - 1:1, 00:49 Фролік - 2:1.