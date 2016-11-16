НХЛ. "Монреаль" програв вдома перший раз в сезоні, "Чикаго" розгромлений "Віннипегом" (результати матчів)

Лідер регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги "Монреаль Канадіенс" програв перший домашній матч в нинішньому сезоні. Канадці на своєму льоду поступися в овертаймі "Флориді" з рахунком 3:4.

У складі "Монреаля" шайби забивали Макс Пачіоретті, Давид Дешарне та Пол Байрон. Але всі старання канадців перекреслив гол в додатковий час 20-річного Аарона Екблада з "Флориди".

В інших матчах відзначимо несподівану поразку "Чикаго" у грі з "Вінніпег Джетс" з рахунком 0:4, а також велику перемогу "Нью-Йорк Рейнджерс" над "Ванкувером" - 7:2.

Результати матчів:

Монреаль - Флорида 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 02:12 Пачіоретті - 1:0, 05:04 Петровіч - 1:1, 15:22 Рау - 1:2, 24:22 Дешарне - 2:2, 37:42 Малгін - 2:3, 45:46 Байрон - 3:3, ОТ 02:59 Екблад - 3:4.

Вінніпег - Чикаго 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 06:26 Морріссі - 1:0, 44:41 Торнбурн - 2:0, 48:32 Лайне - 3:0, 48:43 Петан - 4:0.

Ванкувер - Нью-Йорк Рейнджерс 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)

Шайби: 18:42 Міллер - 0:1, 29:08 Хейес - 0:2, 34:38 Піррі - 0:3, 39:19 Саттер - 1:3, 41:49 Хейес - 1:4, 42:31 Міллер - 1:5, 53:26 Гранлунд - 2:5, 55:02 Зуккарелло - 2:6, 58:04 Холден - 2:7.

Філадельфія - Оттава 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 05:14 Казінс - 1:0, 27:09 Стоун - 1:1, 33:18 Раффл - 2:1, 58:01 Турріс - 2:2.

Кароліна - Сан-Хосе 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 50:48 Нордстрем - 1:0.

Коламбус - Вашингтон 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 35:43 Бекстрем - 0:1, 53:02 Веренскі - 1:1, 00:37 Аткінсон - 2:1.

Торонто - Нешвілл 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Шайби: 01:04 Марнер - 1:0, 14:04 ван Рімсдайк - 2:0, 17:53 Ніл - 2:1, 27:52 ван Рімсдайк - 3:1, 36:09 Арвідссон - 3:2, 47:18 Комаров - 4:2, 53:38 ван Рімсдайк - 5:2, 55:23 Нюландер - 6:2.

Детройт - Тампа-Бей 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Шайби: 03:30 Кучеров - 0:1, 06:09 Стемкос - 0:2, 18:41 Нільсен - 1:2, 41:29 Нестеров - 1:3, 47:12 Спрул - 2:3, 49:38 Зеттерберг - 3:3, 58:50 Кучеров - 3:4.

Сент-Луїс - Баффало 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайби: 07:55 Райнхарт - 0:1, 10:58 Фаббрі - 1:1, 40:44 Швартц - 2:1, 42:19 Бродзяк - 3:1, 58:34 Апшолл - 4:1.

Міннесота - Калгарі 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 06:05 Гудро - 0:1.

Даллас - Нью-Джерсі 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 07:40 Северсон - 0:1, 10:33 Ітт - 1:1, ОТ 00:44 Енріке - 1:2.

Колорадо - Лос-Анджелес 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайби: 21:10 Вейркоч - 1:0, 21:32 Р. Бурк - 2:0, 39:29 Браун - 2:1, 51:32 Комо - 3:1, 58:23 Ландеског - 4:1.

Анахайм - Едмонтон 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 07:13 Рітчі - 1:0, 22:23 Фаулер - 2:0, 27:51 Кеслер - 3:0, 38:14 Драйзайтль - 3:1, 49:00 Верметт - 4:1.