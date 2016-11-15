Швейцарські хокейні команди встановили новий рекорд тривалості серії булітів (відео)

У другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії команди Ажуа і Ля Шо-де-Фон виконали 46 булітів, що стало новим рекордом в історії чоловічого хокею, повідомляє Isport.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 2:2, після чого команди розпочали серію післяматчевих булітів. У підсумку перемогу здобула команда Аужа, а вирішальна шайбу на рахунку форварда Тібо Фроссар була закинута в 23-му раунді серії.

До цього моменту рекордної серією були 42 булліта, учасниками якої були дві німецьких команди Мюнхен і Штраубінг Тайгерс.