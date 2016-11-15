"Тампа" обіграла "Айлендерс" в єдиному матчі дня НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбувся один матч в якому "Тампа Бей Лайтнінг" обіграла "Нью-Йорк Айлендерс" з рахунком 4:0, обігравши суперника в третьому очному матчі сезону з трьох, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра в понеділок була зроблена за 42 секунди в кінці першого періоду. Джей-Ті Браун і Райан Кэллахен забили на 18:58 та 19:40, відповідно, від чого "Айлендерс" оговтатися вже не змогли.

У другому періоді крапку в матчі поставили Микита Кучеров і Владислав Намєстніков. Обидва рази гравцям приголомшливим чином асистував Стівен Стемкос. Кучеров в підсумку набрав два очки і записав на свій рахунок 18-й бал у сезоні. Причому сім очок Кучеров набрав у тих самих трьох матчах з "Айлендерс". Після шайби Кучеров вказав пальцем на Стемкоса, зазначивши передачу і по його губах виразно читалося: "Боже мій".

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Все що залишалося Намєстнікову, це підставити ключку, але він був дуже радий. І це зрозуміло - 23-річний форвард не забивав до цього дев'ять матчів поспіль. Весь матч Намєстніков провів у ланці з Кучеровим і Стемкосом, і ця трійка з кожною грою виглядає все більш багатообіцяючою.

Чудовий матч провів воротар "Тампи" Андрій Василевський, який зробив 34 сейва, причому 20 з них - в третьому періоді, коли "Айлендерс" зробили спробу повернутися в гру.

"У третьому періоді ми занадто сіли назад, поставивши Василевського в не найбільш зручне положення, але він відбив кілька дуже складних кидків і повністю заробив свій шатаут, - сказав Стемкос. - Але перші два періоду були дуже гідними".