НХЛ. "Чикаго" перервав переможну серію "Монреаля", "Рейнджерс" перемогли "Едмонтон" (результати матчів)

Команда "Чикаго Блэкхокс" минулої ночі перервала десятиматчевую переможну серію "Монреаль Кенедіенс" в Національній хокейній лізі.

"Яструби" виграли зустріч з рахунком 3:2, а переможну шайбу ще в другому періоді гри закинув форвард Патрік Кейн.

Незважаючи на поразку, "Монреаль" залишається з 25 очками найкращою командою сезону. "Чикаго" з 22 балами лідирує в Західній конференції і знаходиться на другому місці в регулярному чемпіонаті.

В інших матчах дня відзначимо поразку "Едмонтона" від "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 1:3. Після цього результату обидві команди продовжують очолювати свої дивізіони. "Рейнджерс" - Столичний, а "Едмонтон" - Тихоокеанський.

Результати матчів:

Чикаго - Монреаль 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Шайби: 12:06 Форслінг - 1:0, 20:59 Вебер - 1:1, 22:40 Марков - 1:2, 31:29 Хосса - 2:2, 36:23 Кейн - 3:2.

Едмонтон - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 01:20 Грабнер - 0:1, 13:18 Джирарді - 0:2, 18:45 Секера - 1:2, 34:35 Грабнер - 1:3.

Вінніпег - Лос-Анджелес 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 05:38 Пірсон - 0:1, 14:04 Лоурі - 1:1, 17:55 Дано - 2:1, 52:58 Гілберт - 2:2.

Ванкувер - Даллас 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 05:43 Ітт - 0:1, 06:05 Хорват - 1:1, 06:25 Корпікоскі - 1:2, 35:04 Ітт - 1:3, 43:26 Ерікссон - 2:3, 46:06 Саттер - 3:3, 51:49 Руссель - 3:4, 58:20 Стечер - 4:4, ОТ 01:27 Гранлунд - 5:4.

Оттава - Міннесота 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 18:36 Сутер - 0:1, 45:06 Турріс - 1:1, ОТ 03:57 Дамба - 1:2.

Колорадо - Бостон 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 09:30 Крейчі - 0:1, 59:32 Мур - 0:2.