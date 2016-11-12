"Кременчук" став лідером після чергових матчів УХЛ

У Білій Церкві та Кривому Розі відбулися чергові матчі чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Білий Барс" програв "Кременчуку", а "Кривбас" поступився "Донбасу", повідомляє офіційний сайт турніру.

В центральному матчі дня у Кривому Розі все вирішилося в середині першого періоду, коли протягом хвилини донеччани двічі вразили ворота суперника. На 14-й і 15-й хвилині відзначились, відповідно, Нікіфоров і Побєдоносцев. Другий період команди завершили внічию 1:1, а в третьому господарі виграли і скоротили загальне відставання до мінімуму (2:1). У підсумку, 3:4 на користь "Донбасу".

У Білій Церкві явний фаворит матчу "Кременчуг" мав мінімальну перевагу над "Білим Барсом" у двох з трьох періодів. Після нічиєї у стартовій 20-хвилинці (1:1), гості виграли наступні дві - 0:1 та 1:2. Гравці "Кременчука" Гаврик, Ігнатенко і Янішевський закинули три шайби поспіль за рахунку 1:1.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Крменчука" 42 очки (19), "Донбасу" - 39 (17), "Металург" - 37 (18), київського "Дженералз" - 23 (15), харківського "Витязя" - 6 (16) і "Білого Барса" 6 (17).