"Вашингтон" перервав серію "Чикаго" з семи поспіль перемог в НХЛ

"Чикаго" не зміг виграти восьмий матч поспіль у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги, поступившись в овертаймі "Вашингтону" (2:3), повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Дві шайби у складі "Кепіталз" закинув Джей Бігл, а переможний гол в овертаймі на рахунку Маркуса Юханссона, який відзначився з відмінної передачі Дмитра Орлова. "Блекхокс" заробили одне очко завдяки тому, що за 22 секунди до кінця третього періоду Маріан Хосса зрівняв рахунок, добивши шайбу у ворота після кидка Артемія Панаріна.

Всього "Чикаго" набирає очки в 10 іграх поспіль (за поразку в овертаймі дається 1 бал).

У свою чергу, "Торонто Мейпл Ліфс" закинули чотири шайби в третьому періоді матчу з "Філадельфією Флайерс" і виграли із загальним рахунком 6:3, частково реабілітувавшись перед місцевою публікою і тренером Майком Бебкоком за поразку від "Лос-Анджелес Кінгз" (0:7).

"Нью-Джерсі Девілз" - "Баффало Сейбрз" - 2:1 (ОТ)

"Філадельфія Флайєрс" - "Торонто Мейпл Лифз" - 3:6

"Лос-Анджелес Кінгз" - "Оттава Сенаторз" - 1:2

"Вашингтон Кепіталз" - "Чикаго Блекхокс" - 3:2 (ОТ)

"Вінніпег Джетс" - "Колорадо Евеланш" - 2:3 (ОТ)

"Даллас Старз" - "Едмонтон Олйлерз" - 3:2